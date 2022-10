Tras las críticas de Pablo Moyano, Kelly Olmos aseguró que no le afectan y volvió a referirse a las paritarias de Camioneros: “Hay que dejar que las partes debatan”

escuchar

En medio de las tensiones por las negociaciones paritarias de Camioneros, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, aseguró que las críticas que le dirigió esta semana el dirigente Pablo Moyano no le afectan. “Si el debate es honesto, a mí no me molesta y me llama a la reflexión”, indicó en diálogo con CNN Radio. Y volvió a referirse al porcentaje de aumento salarial que pide el gremio, al considerar que el 131% debe ser “evaluado” por los actores que intervienen. “Hay que dejar que las partes debatan y en lo posible se pongan de acuerdo”, aseguró.

“La paritaria es la institución central del salario para poder recuperarse. Algunas tienen una cláusula gatillo y la mayoría tienen períodos de revisión”, añadió Olmos, al tiempo que destacó que “es una dinámica que está dando un excelente resultado”. “Hay una recuperación muy importante. Entonces tenemos que mantenernos observantes de esa situación y apelar a los elementos que correspondan”, señaló.

“El método que permite alcanzar los acuerdos es la negociación. En este momento, desde mi humilde punto de vista, el compromiso común es quebrar la alta inflación, porque allí los salarios nunca alcanzan la dinámica de los precios”, añadió.

Después del frío recibimiento que le dedicó Moyano al recordarle su pasado menemista, Olmos puso la guardia en alto esta semana con dos definiciones contundentes que demuestran la tensión que guía hoy el vínculo entre uno de los jefes de la CGT y el Gobierno: deslegitimizó los bloqueos como método de protesta, al tiempo rechazó un aumento salarial de 131%, como el que solicitan los Camioneros, por considerar que “afectaría la dinámica inflacionaria”.

“Me parece que el bloqueo es una instancia que resulta violenta y que no puede ser algo ordinario”, sostuvo Olmos en radio El Destape. Y señaló que el Ministerio de Trabajo busca “apoyar que el acuerdo [salarial] recupere capacidad adquisitiva y que se pueda también ganar algún punto”. En ese sentido, se refirió a los pedidos de paritarias de 120% o 130% de algunos sectores, como el de los Camioneros, que tiene trabada su negociación por una diferencia de casi 50 puntos entre lo que demandó el gremio y lo que ofrecieron las tres cámaras empresariales.

“Lo que no podemos es generar un nivel de ajuste que también sea excesivo en el impacto de la reproducción del costo de vida. Puede ser justo para los trabajadores de ese sector, y uno no puede decir si es justo o no porque todo a lo que puede acceder un trabajador se lo merece y más también. El tema es que dada la heterogeneidad, hay sectores que avanzan sobre la dinámica inflacionaria que tienen que entender que no es solidario con los que quedan atrás”, argumentó Olmos.

La semana que pasó tuvo lugar la tercera audiencia en el Ministerio de Trabajo entre el Sindicato de Camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano, y los empresarios del sector. El gremio pidió un aumento de 131% de manera anual, un bono de fin de año y un incremento en los adicionales de sus 18 ramas. Pero otra vez no hubo acuerdo. Los empresarios ofrecieron un 84, apenas tres puntos más que la semana anterior, lo que tensó las conversaciones y fue considerado por los gremialistas como una provocación. Se dispuso un cuarto intermedio para el miércoles próximo, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

Tras este nuevo desacuerdo, Moyano prevé reunir la semana próxima a la cúpula de la Federación de Camioneros, en la que confluyen los líderes de todas las regionales del país, para evaluar posibles medidas de fuerza en caso de que no prospere un acuerdo.

“Que no hagan responsables a los camioneros si hay desabastecimiento”, amenazó Pablo Moyano, al salir de la sede de Callao al 100. “Los responsables de la inflación son los empresarios: Arcor, Techint, Mercado Libre, los petroleros”, señaló el número dos de los camioneros, que volvió a la carga con un pedido al Estado de un bono por decreto. “Vamos a esperar hasta el miércoles que viene, pero que no vengan con el 84, 85 por ciento”, dijo Moyano.

El 29 de abril pasado, Hugo Moyano, el jefe del gremio, acordó con las tres cámaras empresarias un aumento de 31% por seis meses para los camioneros. El trato, que fue de mayo a octubre de este año, se abonó en dos pagos: un 15% en mayo y un 16% en septiembre. El gremio exigió un aumento de 100% para cerrar una paritaria anual de 131%, según indicaron a LA NACION fuentes vinculadas al moyanismo y al sector empresario.

