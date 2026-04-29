Salario mínimo: convocan a una nueva reunión entre el Gobierno y las empleadas domésticas

Los referentes de los trabajadores de casas particulares y los representantes de la Secretraría de Trabajo acordaron una reunión, pautada para el jueves 30 de abril, con el fin de actualizar los salarios del sector, que se mantienen sin cambios desde marzo pasado.

Las empleadas domésticas esperan una actualización salarial Shutterstock

A través de la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, se convoca a un encuentro entre ambas partes, con miras a negociar nuevos valores para los haberes del servicio doméstico.

“Convócase a los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 30 de abril de 2026, a las 10 horas, la que se llevará a cabo mediante plataforma virtual, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de capital Humano”, se lee en el Artículo 1 de la normativa.

Por lo tanto, y según consta en el segundo punto del escrito, en ese encuentro se hará el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844″.

Hasta no contar con una nueva grilla salarial, en abril y mayo se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, en la que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de marzo, el último mes en el que impactaron aumentos.

A través de una reunión virtual se negociarán nuevos valores para el servicio doméstico Vitaliy Abbasov - Shutterstock

Cuáles son los salarios básicos vigentes para las empleadas domésticas

Hasta que nos emita una nueva escala para el sector, los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3348,37 sin retiro $3599,86

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para mayo de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $410.773,52 sin retiro $455.160,14

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: