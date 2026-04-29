Salario mínimo: convocan a una nueva reunión entre el Gobierno y las empleadas domésticas
El sector no tiene actualización de haberes desde marzo, mes en el que culminó la entrega del bono extraordinario
- 4 minutos de lectura'
Los referentes de los trabajadores de casas particulares y los representantes de la Secretraría de Trabajo acordaron una reunión, pautada para el jueves 30 de abril, con el fin de actualizar los salarios del sector, que se mantienen sin cambios desde marzo pasado.
A través de la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, se convoca a un encuentro entre ambas partes, con miras a negociar nuevos valores para los haberes del servicio doméstico.
“Convócase a los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 30 de abril de 2026, a las 10 horas, la que se llevará a cabo mediante plataforma virtual, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de capital Humano”, se lee en el Artículo 1 de la normativa.
Por lo tanto, y según consta en el segundo punto del escrito, en ese encuentro se hará el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844″.
Hasta no contar con una nueva grilla salarial, en abril y mayo se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, en la que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de marzo, el último mes en el que impactaron aumentos.
Cuáles son los salarios básicos vigentes para las empleadas domésticas
Hasta que nos emita una nueva escala para el sector, los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3348,37
sin retiro
$3599,86
En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para mayo de 2026 son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS GENERALES
con retiro
$410.773,52
sin retiro
$455.160,14
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
- 1
“Fallo ejemplar”: condenaron a un productor por la desaparición de casi 2000 cabezas de ganado
- 2
Anchoíta Aviación: Enrique Piñeyro constituyó una sociedad en el país para hacer vuelos humanitarios y privados
- 3
ExPotenciar Trabajo: cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en mayo 2026
- 4
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa eligió a Víctor Valle como presidente