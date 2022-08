Tras las declaraciones de Alberto Fernández, Diego Lagomarsino habló sobre la muerte de Nisman: “Pónganse los pantalones largos y digan la verdad”

El técnico en informática y procesado como partícipe necesario de la muerte Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, volvió a referirse este jueves al controversial fallecimiento del fiscal el 18 de enero de 2015. Horas después de que el presidente Alberto Fernández asegurase que este último “se suicidó”, le restó importancia a sus declaraciones y pidió basar los análisis del caso en las pericias realizadas. “Lo que diga cualquier político no me interesa”, sostuvo y le pidió a la Justicia: “Pónganse los pantalones largos y digan la verdad”.

En declaraciones a La Patriada y Futurock sobre los dichos del jefe de Estado anoche en una entrevista televisiva, Lagomarsino contestó: “Prefiero no meterme en política, pero sí puedo hablar sobre los peritajes que hay en la causa, que es lo importante. A mí lo que diga Alberto Fernández o cualquier político no me interesa”.

Tras ello, recordó que en el expediente constan tres pericias: una del Cuerpo Médico Forense, una de la Policía Federal y otra de Gendarmería. “La primera y la segunda te dan un autodisparo claro. De hecho, la junta criminalística lo dice en la foja 54-53: lo pone a Nisman frente a un espejo, con ambas manos en el arma, con la puerta cerrada, parado, pegándose un tiro”, sostuvo y agregó: “La junta médica no habla de homicidio o suicidio porque no le corresponde a ellos. Dirían autodisparo o acción de terceros, porque la tipificación penal no corresponde a los peritos”.

Asimismo, subrayó que los exámenes aludidos “dicen que el cuerpo no tiene signos de violencia ni drogas... no tiene nada”. “Ahora, ¿qué pasó? Yo no te lo puedo decir porque no soy criminalista. Básicamente eso es lo que dice la junta médica”.

Con relación al análisis realizado por Gendarmería, afirmó: “Ni siquiera se debería llamar pericia, porque por ejemplo tipifica penalmente algo que no puede ningún perito. Ellos no pueden hablar de homicidio o asesinato: pueden hablar de acción de terceros o autodisparo, como comentaba. Además, dice que lo golpearon... golpes que la junta médica no vio, incluyendo al perito Osvaldo Raffo, que era el médico de la querella. Tampoco vieron la teórica ketamina que dicen que le pusieron y que no estaba metabolizada, es decir que no había hecho efecto”.

Según Lagomarsino, la tercera de las pericias “comete muchos errores”, entre los que destacó la forma en la que se ubica al cuerpo del fiscal en baño donde fue encontrado. “Dicen que Nisman está arrodillado mirando la bañadera en vez de al espejo. Entonces, tenés un choque, porque cambian las proyecciones hemáticas”, indicó y completó: “. Gendarmería pone a un perito peruano, Juan Santos Lovaton, como ‘el Maradona’ de las manchas de sangre. Y este Maradona dice que Gendarmería se equivocó: nunca esas manchas pueden provenir de un orificio de entrada. Es decir, la cabeza de Nisman no puede estar en la posición que ellos dicen que estaba”.

Noticia en desarrollo