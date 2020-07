El intendente de José C. Paz asegura que lo sacaron de contexto Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford

El video en que el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, les dice a municipales del servicio de ambulancia "yo los tengo que cubrir cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias" causó un revuelo político y mediático.

El jefe comunal habló esta mañana al respecto y alegó que fue "sacado de contexto". "Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga", manifestó Ishii.

El intendente peronista aseguró que los problemas de inseguridad en ese municipio "son permanentes" y agregó: "Yo no protejo la venta de falopa, para nada, al contrario. Yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción, de alta. Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga".

Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias" 01:19

Video

Ishii contó que anoche, alrededor de las 22, lo llamaron por teléfono por el reclamo de los choferes de ambulancia y se dirigió al lugar. Los empleados se quejan porque dicen trabajar 12 horas los siete días de la semana por salarios inferiores a los 25.000 pesos mensuales.

"El video que se corta no muestra la cantidad de gente que había adelante mío. Sale de contexto esa partecita porque yo intervine no solo por eso, sino por muchas cosas y me puse al frente del área. Estoy 'cubriendo' todo digo yo... no 'encubriendo', sino cubriendo institucionalmente", explicó Ishii en una entrevista para Radio Mitre

"Es un escándalo porque está cortado el video, miren toda la nota. Yo les dije que si no quieren trabajar, que se vayan, pero que me dejen sacar las ambulancias", agregó.

Sobre el conflicto en el que trató de intervenir, sostuvo que "no estuvo filmando", que "había 40 pedidos de emergencia" y les habían "bloqueado" los vehículos para el traslado de pacientes. "Yo intervine el área de salud por irregularidades y habíamos traído nuevas ambulancias y quería que trabajaran 12 horas en vez de ocho. Pero no dejaban salir ninguna ambulancia", inidicó. También, comentó: "En esa discusión estoy diciendo que todavía no los rajé porque no los tengo identificados".