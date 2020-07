Mario Ishii dijo que lo sacaron de contexto Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2020 • 10:31

"Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", dice el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en un video en el que se lo ve durante una discusión con un empleado municipal y en el que deja esa frase reveladora.

Mario Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias" 01:19

Video

La discusión que tuvo el intendente ayer por la noche era con municipales del servicio de ambulancias ante el reclamo de los choferes de ambulancia que dicen trabajar 12 horas los siete días de la semana por salarios inferiores a los 25.000 pesos mensuales.

La respuesta confrontativa de Ishii que se puede observar en el video fue: "Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy".

Y luego suelta la polémica frase: "O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

En el comienzo del video se observa que una de las voces de los reclamos al mandatario de José C. Paz dice: "Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría".

A lo que el intendente, levantando la voz, le contestó: "Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo".

No es la primera vez que Ishii irrumpe en el medio de un conflicto y levanta la polémica por las formas en que confronta. En el comienzo de la pandemia, se hizo presente en una manifestación que reclamaba asistencia social en el municipio. "Alguien hizo esta macana: los hizo venir acá a la gente, juntarse, buscando estallidos sociales que nosotros no podemos tener. Yo les voy a decir algo: en José C. Paz se prevé que pueden morir 4000 personas, 5000 personas por este quilombo del coronavirus. ¿A ustedes les parece que pueden juntar a la gente así para pegarse?".

El descargo

Ante el revuelo que lo tiene como protagonista en las últimas horas, esta mañana, en una entrevista en Radio Mitre, el intendente peronista aseguró que lo "sacaron de contexto".

"Yo no protejo la venta de falopa, para nada, al contrario. Yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta. Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga", dijo Ishii. Y agregó: "Estoy cubriendo todo digo yo.. no 'encubriendo', sino 'cubriendo' institucionalmente".

En ese sentido, aclaró que en el pasado tuvo que intervenir en el área de salud por irregularidades y que habían conseguido nuevas ambulancias, para las que admitió que quería que los choferes trabajaran 12 horas.

"Es un escándalo porque está cortado el video, pero miren toda la nota. Yo les dije que si no quieren trabajar que se vayan pero que me dejen sacar las ambulancias", insistió en su aclaración esta mañana. "En esa discusión estoy diciendo que todavía no los rajé porque no los tengo identificados", concluyó.