Tras respaldar a Trump y a Bolsonaro, Milei expondrá ante empresarios e inversionistas en Washington

WASHINGTON.- Luego del respaldo que le dio al presidente Donald Trump para los comicios de medio término en Estados Unidos y al candidato brasileño Flavio Bolsonaro de cara al balotaje, Javier Milei cierra su gira de 36 horas por esta capital con una exposición ante empresarios e inversores en la sede de la Cámara de Comercio, donde será presentado por un alto funcionario de la administración republicana.

Desde las 10.20 (hora local, las 11.20 en la Argentina), Milei defenderá el plan económico del Gobierno y destacará las oportunidades de inversión en el país en un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. También será galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.

Javier Milei, al hablar en la gala hispánica, en Washington. Captura de Video

Allí el Presidente será presentado por el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, en otra muestra de la sintonía entre ambas administraciones. La alianza energética y de minerales críticos entre la Argentina y Estados Unidos, articulada a través de varios acuerdos estratégicos de inversión, financiamiento, es uno de los ejes de la relación bilateral.

Ese será el encuentro con el funcionario de mayor nivel de la administración Trump en la estadía de Milei en Washington, donde concretó su 19no viaje a Estados Unidos desde que es mandatario. Wright es un funcionario clave de la administración republicana en medio del aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente, uno de los ejes de la actual campaña electoral.

Anoche, Milei le dio un fuerte respaldo al presidente norteamericano en medio de la campaña para los comicios de medio término, que podrían redefinir el segundo tramo del mandato del magnate en caso de un avance demócrata en el Capitolio. “Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, señaló el líder libertario.

El discurso del Presidente en la Cámara de Comercio se producirá en momentos en que han crecido las inquietudes por el crecimiento de la economía en la Argentina. En un dardo a economistas y críticos, Milei señaló en su discurso de anoche en una gala hispánica que “ahora reconocen” que la economía crece, “pero dicen que crece a dos velocidades”.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”, en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, en Washington D.C. pic.twitter.com/I7I9ShG2Ng — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

“Una expresión muy curiosa, dado que durante décadas nuestra economía se estancó a una sola velocidad y a ninguno le preocupaba”, dijo.

El Presidente sostuvo que durante su gobierno se ordenaron las prioridades y que la Argentina “se abrió al mundo con reglas claras”. En ese sentido, destacó el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento “que ha rendido grandes frutos” y lo definió como “la política de desarrollo más grande de nuestra historia”.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo, y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales. Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark, será la encargada de abrir el evento.

En su presentación, Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes se hicieron presentes anoche en la Gala Oficial de la Herencia Hispana.

Eu não sei como @JMilei consegue ter tanta energia! Como é bom ter um presidente! pic.twitter.com/AUlPONPUAZ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 15, 2026

Por la tarde, el Presidente dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle, enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

En el encuentro, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, participará el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, quien este año fue recibido por Milei en la Casa Rosada. También estará el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA.

Milei y su comitiva emprenderán el regreso desde Washington el jueves por la noche y llegarán a Buenos Aires el viernes por la mañana.