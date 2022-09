Tras reunirse con Alberto Fernández, Ezequiel Guazzora amenazó a periodistas: “La sangre, esta vez, no va a ser la nuestra”

Aunque pidió “dejar de tirar la cuerda” y que “la paz le gane al odio”, el periodista militante kirchnerista Ezequiel Guazzora lanzó por radio una amenaza en contra de periodistas y opositores, a quienes advirtió: “La sangre, esta vez, no va a ser la nuestra”.

Tras reunirse ayer con el presidente Alberto Fernández, al participar en representación de los “medios populares” del encuentro que encabezó el mandatario en Casa Rosada, durante la marcha por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, Guazzora emitió un mensaje a través de AM1300, radio La Salada, en la que contó detalles de la reunión.

“Hace 15 años vienen demonizando a Cristina. Antes nos desaparecían compañeros, los tiraban vivos de los vuelos de la muerte. Hoy ya no son balas de plomo, son balas de tinta que no paran. Las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año bombardeando a un sector de la sociedad. Miserables, canallas, hijos de puta ”, dijo en el arranque del audio de más de 17 minutos que compartió a través de su canal de Youtube.

Luego enumeró a una serie de periodistas, entre los que incluyó a varios conductores de LN+, como Eduardo Feinmann, Luis Majul, Alfredo Leuco y Jonatan Viale. “Nunca pararon, sin tener prueba alguna, desde hace 15 años, es Cristina, Cristina, Cristina. Y no es, para decir, Cristina, qué buena o qué bueno que ejecutó esta política de estado para que la gente viva mejor. No es eso. Es Cristina se robó un PBI, Cristina la chorra, la porota. Son las bolsas mortuorias en las plazas, son las guillotinas en el obelisco. Así no se puede más. Han pasado, todos y cada uno de los límites”, siguió el periodista militante.

Tras agradecer la convocatoria, “en representación de los medios alternativos de comunicación popular”, contó: “Le pude decir al Presidente y a los gobernadores que participaron de la reunión que se tenía que avanzar por el camino que propone ‘Coqui’ Capitanich. Usted propone diálogo, pero ellos no quieren. Por eso, mejor que decir, es hacer”.

“Podemos no estar de acuerdo entre los peronistas, pero nosotros no odiamos. El amor vence al odio. Soy un soldado más de Cristina. Hubo algo que quedó muy claro, tenemos que luchar para que en la Argentina la paz le gane al odio. No podemos convivir con ese odio que nos están propinando desde los medios hegemónicos de comunicación . Todos tenemos que tirar para el mismo lado, entendiendo que hay diferencias”, sumó Guazzora, y se quejó de la cobertura de los medios que dieron voz a los amigos del hombre que intentó matar a Cristina Kirchner.

La reunión que encabezó Alberto Fernández; Guazarro (de campera azul) está sentado detrás de Pablo Moyano Presidencia

Según el periodista, Alberto Fernández les dijo a los presentes: “Fui ingenuo en creer que esto podía cambiar con diálogo. El diálogo es el camino, pero con esta gente no hay diálogo. No es porque no queramos. Es porque ellos no quieren. Planearon 15 años esta situación ”.

“Gracias a Dios, las balas no salieron. Si salían, hoy estaríamos llorando a nuestra líder y la República Argentina estaría sumida en una guerra civil. Más muerte y más sangre, es lo que la derecha quiere”, aseguró el periodista militante, y contó que le pidió a Alberto Fernández avanzar con un proyecto en contra de las fake news: “No se puede decir que los canales de televisión le mientan a la gente y la llenen de odio. No puede ser. No importa que te digan autoritario. Es preferible eso a que tengamos que sufrir un magnicidio”.

Guazzora aseguró que hay un sector de la sociedad que cuando le nombran el peronismo “se brotan”. “ No lo pueden ver, porque están cegados por el odio que le meten los medios de comunicación ”.

“Llamo desde este lugar a la paz social. Basta de periodistas y comunicadores que generan violencia en la sociedad. Merecemos vivir en paz”, dijo el periodista militante y cerró con una amenaza: “Tengan cuidado. Están tirando mucho de la soga. El peronismo todo dio una demostración de fuerza popular que no se veía hace muchos años. No tiren de la soga muchachos. No sigan tirando de la soga. Porque, si siguen tirando, va a pasar lo que no queremos y les puedo asegurar que la sangre, esta vez, no va a ser la nuestra”.

El audio completo