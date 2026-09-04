Tras su discurso sobre Malvinas, Milei cierra este viernes la convención anual del IAEF en Iguazú

Tras la cadena nacional que brindó para anunciar nuevas medidas por la soberanía de las islas Malvinas, el presidente Javier Milei cierra en la tarde de este viernes la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú.

El evento inició el jueves y se desarrolla en el hotel Loi Suites, cercano al puente internacional Tancredo Neves, que une Argentina con Brasil.

En la ceremonia de apertura participó el presidente de IAEF, Pablo Miedziak, y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien recibirá al Presidente en su llegada.

El presidente Javier Milei en cadena nacional

El foro contó con una entrevista de José del Rio con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien participó de forma virtual.

La jornada siguió con la presencia de otras figuras importantes del Gobierno. Al mediodía estuvieron el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno. Además, en las primeras horas de la tarde brindó una entrevista el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El evento siguió con un panel de gobernadores. Además del anfitrión Passalacqua, participaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Federico Sturzenegger Ricardo Pristupluk

Previo al cierre de la ceremonia que encabezará Milei, brindará una entrevista el ministro de Economía, Luis Caputo.

Será la primera aparición del Presidente después de la cadena nacional que realizó en la noche del jueves, donde defendió la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y anunció el recrudecimiento de sanciones para las empresas que operen sin autorización en el territorio, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

“Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, manifestó el mandatario.

Javier Milei en cadena nacional por la causa Malvinas captura

Tras exponer ante los ejecutivos, economistas y empresarios, Milei se trasladará al hotel Falls, donde se reunirá con dirigentes de La Libertad Avanza-Misiones, representados por Adrián Nuñez y el diputado nacional Diego Hartfield.