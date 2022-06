Pesce admite que busca evitar una “devaluación brusca” y usa el bloqueo a la demanda para comprar reservas a 2 manos

El Banco Central (BCRA) volvió a aprovechar hoy el bloqueo de hecho que los abruptos cambios dispuestos en la normativa cambiaria le impusieron desde ayer a la demanda importadora privada para recomprar reservas a “dos manos”. Así pudo enderezar un saldo por intervenciones en el mes que venía tan torcido que lo hubiera obligado a convalidar una “devaluación brusca” del peso, reconoció hoy su titular, Miguel Pesce, en una nueva entrevista radial para tratar de explicar últimas las medidas.

La entidad se alzó con otros US$150 millones, algo más del 35% del volumen de US$426,5 millones operados en la rueda de contado por la plaza oficial.

De este modo, recompró unos US$455 millones en apenas dos días, cifra que le permite recortar en 76% el “rojo” de US$600 millones que venía acumulando por sus intervenciones sobre el mercado en el mes hasta el viernes (quedó reducido a unos US$145 millones a falta de dos ruedas para cerrarlo), aunque las compras para atender pagos cash de energía se mantuvo por encima de los US$100 millones.

Todo esto que fue posible a partir del bloqueo de hecho que la demorada adecuación de sistemas (y entrega de nuevas DDJJ) impusieron a buena parte de la demanda importadora, con excepción a la vinculada a atender los pagos de energía con que el Gobierno intenta que el déficit energético que su falta de definiciones políticas provocó termine por paralizar por completo a la actividad económica o afecte hasta los suministros domiciliarios.

“Volvió a estar todo muy trabado. La sensación es que empiojaron todo para ganar tiempo y recomponer una tenencia de reservas que estaba otra vez al borde del precipicio”, explicó a LA NACION un avezado operador cambiario.

“Por segundo día para la gran mayoría resultó imposible comprar para concretar pagos”, coincidió otro cambista que opera comercio exterior.

El sincericidio de Pesce hace recordar al del presidente Alberto Fernández en pleno verano, apenas se supo que el Gobierno finalmente había llegado a un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda a 30 meses. “No celebro lo que firmamos. No hay nada que celebrar. Pero si el viernes no firmábamos, hoy no estaría hablando con usted sino analizando si decretábamos feriado cambiario el lunes”, le dijo el último fin de semana de enero a Página 12 en una entrevista.

El presidente Alberto Fernández durante el encuentro virtual con Kristalina Georgieva, del FMI, antes de arribar al acuerdo que no "celebró"

Con la misma naturalidad hoy Pesce, quien venía de descartar semanas atrás posibles ampliaciones del cepo o revisiones a las metas, reconoció que las nuevas restricciones básicamente buscan evitar “una devaluación brusca”, aunque el empinamiento que muestran los precios los precios del dólar futuro en la plaza local parece mostrar que el mercado duda respecto de las chances para lograrlo.

“La medida que estamos tomando tiene efecto hasta el 1 de octubre, para superar la coyuntura. Llegamos a la mejor solución posible y nos da confianza saber que siempre que el Banco Central ha tomado medidas de estas características han sido exitosas. Hemos podido recomponer el balance cambiario y las reservas”, resaltó en diálogo con la emisora Urbana Play en un previsible intento por generar algo de confianza.

💸Futuros de TC @matba_rofex ajustan con subas de hasta 2.44%. La curva de tasas suma en el día 562bps prom, con pico de 958bps para sep22 que alcanza 96.5% TEA, indicador de la enorme desconfianza del mercado en la sustentabildad este esquema monetario en el actual contexto👇 pic.twitter.com/nyhCnz7QGu — Andrés Reschini (@adreschini) June 28, 2022

Por lo pronto, el endurecimiento cambiario amenaza afectar el abastacimiento de insumos a algunos sectores o redireccionarlo hacia los dólares financieros lo que, en medio de la sostenida escalada que ensayan, asegura una nueva aceleración de la inflación en el corto plazo. “Las trabas muy probablemente afecten el ritmo de la actividad en algunos sectores con alto componente importado, lo que podría incrementar el precio de esos productos”, advirtió en su tradicional informe Delphos Investment.

La Comunicación “A” 7254 extendió por caso el sistema de financiación de importaciones bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios aunque a la vez exceptuó a las pequeñas y medianas empresas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta un millón de dólares.

El objetivo final, que de las medidas fue redireccionar una demanda en torno a los US$1200 millones mensuales para cubrir las compras al exterior de energía. De esta manera en el trimestre por comenzar el monto total de las importaciones debería rondar los US$6000 millones por mes, algo que le aseguraría al BCRA la posibilidad de recomprar el excedente para recomponer su tenencia de reservas propias.