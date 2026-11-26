En la misma jornada en que el Congreso nacional busca aprobar una norma que aborda el flagelo de la ludopatía, la Legislatura bonaerense dio media sanción a una ley provincial que regula las apuestas digitales, establece prohibiciones y crea fondos a partir de recursos que obtienen las empresas del sector. El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados provincial, pasa a la Cámara de Senadores y se trataría en ese cuerpo durante el período de sesiones extraordinarias, al que ambas cámaras se autoconvocarán.

En el comienzo de la semana, la Iglesia intervino para apurar el tratamiento de una iniciativa contra la ludopatía. En paralelo a las notas y diálogos con los senadores nacionales para hacer avanzar un proyecto de ley nacional que estaba a punto de perder estado parlamentario, el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, convocó el lunes a los legisladores bonaerenses para exponer la preocupación de la Iglesia y pedir celeridad en el tratamiento de la norma provincial.

Ayer, en una sesión en la Cámara de Diputados bonaerense, se intentó avanzar con el tratamiento, pero el debate no se realizó y derivó en un pedido de cuarto intermedio de parte de la oposición, para retomar el debate este mediodía. El peronismo había elaborado un texto único a partir de dos dictámenes previos que tenían despacho de minoría y de mayoría (uno del camporista Facundo Tignanelli y otro de Juan Pablo de Jesús, diputado que proviene del sector de Martín Insaurralde) y pretendía votarlo, pero la oposición pidió tiempo para leerlo y, por eso, se votó este jueves.

El arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, se reunió con diputados bonaerenses el lunes, para reclamar celeridad en el tratamiento de la ley provincial de ludopatía

La tensión del miércoles derivó en duros cruces entre legisladores, que este jueves continuaron con críticas al manejo del jefe del bloque peronista, Tignanelli. Antes de decidir el cuarto intermedio hasta las 12 de hoy, Tignanelli propuso quince minutos de cuarto intermedio para luego votar el texto; su propuesta se rechazó y se aprobó una de Alejandro Rabinovich (Pro), para pasar a un cuarto intermedio hasta las 12 del jueves.

Tignanelli reprochó que ciertos diputados priorizan a “siete tipos que son multimillonarios [por los dueños de las empresas de apuestas online]” y que, por eso, “voltean una sesión con 45 puntos acordados”. La discusión se dio entre el griterío de personas que estaban en las barras del recinto, a la espera de la aprobación de otras iniciativas.

La tensión siguió al retomar el debate tras el cuarto intermedio, este jueves. Los cruces más fuertes fueron entre Tignanelli y Fernando Rovello (Pro), legislador alineado con el binguero Daniel Angelici, que también tuvo un altercado con el massista Rubén Eslaiman. Rovello dijo que el proyecto que se votaba era “un engendro” y un “mamarracho” y que quería votar una iniciativa que “en serio combata la ludopatía y el juego clandestino”.

La iniciativa votada consiguió respaldo del peronismo y de bloques opositores (que aprobaron en general y plantearon diferencias en artículos en particular) como La Libertad Avanza, UCR+Cambio Federal, UCR, Pro, la Coalición Cívica, Hechos, Nuevos Aires, Unión y Libertad, y Derecha Popular. La izquierda se abstuvo.

Los ejes del proyecto

El proyecto de ley que obtuvo media sanción establece que “las cuentas de usuario serán personales e intransferibles” y “los operadores deberán impedir su utilización por terceros mediante sistemas de reconocimiento biométrico facial en tiempo real con prueba de vida”. También, se exigirá a las empresas “una función que permita a la persona usuaria establecer límites de depósitos” y se ordena que se deberá “cerrar automáticamente la sesión de la persona usuaria al cumplirse sesenta minutos de juego continuo”. La iniciativa también incorpora la posibilidad de que los familiares (hasta el segundo grado de consanguinidad) del afectado, o el Ministerio Público, puedan solicitar la autoexclusión ante un juez.

En cuanto a la publicidad, la normativa que aprobaron los diputados bonaerenses prohíbe que los avisos utilicen la palabra “juego” u otras “que presenten la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento”. Queda, además, prohibida la publicidad “en los entretiempos de transmisiones televisivas de espectáculos deportivos”, también “en la estática de los predios” deportivos, “en la vía pública”, y “con participación o alusión a deportistas, famosos, figuras públicas o personajes de ficción”. La normativa prohíbe, además, los “bonos e incentivos” que ofrecen las casas de apuestas online para fomentar el ingreso a las plataformas o prolongar la permanencia en ellas.

En su capítulo segundo, el proyecto de ley con media sanción dispone la creación de fiscalías especializadas en apuestas ilegales en línea y establece la posibilidad de que la Justicia disponga el cese inmediato de la actividad ilegal cuando “existan elementos objetivos”.

La norma también crea fondos con recursos de las apuestas digitales: el “fondo provincial para el cuidado de la salud mental y la atención de la ciber-ludopatía” (con el aporte de un equivalente al 100% del monto que las firmas invierten en publicidad) y el “fondo provincial de desarrollo de entidades de bien público y deportivo” (con el aporte del 3% de los premios), del que recibirán una porción los municipios. La ley que obtuvo media sanción implementa también el “programa provincial de fortalecimiento de entidades de bien público” y el “programa provincial de becas para el fomento del deporte de alto rendimiento”.

La iniciativa se envió al Senado provincial, que también sesiona este jueves, en su último debate del período ordinario. La ley de ludopatía que aprobó la Cámara de Diputados provincial no figuraba entre las iniciativas a tratar sobre tablas, aunque fuentes de la Cámara no descartaban que el peronismo hiciera un intento por forzar el tratamiento.