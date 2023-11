escuchar

Patricia Bullrich lo sabía desde el lunes, pero decidió guardar el secreto bajo siete llaves. Solo un puñado de colaboradores estaba al tanto de la chance de viajar a Córdoba para participar del cierre de campaña de Javier Milei. El líder de La libertad Avanza le había anticipado a la exministra que pensaba dar un golpe de efecto e invitarla a subir al escenario durante el acto en la provincia mediterránea, uno de los distritos donde Milei aspira a construir su triunfo el domingo. “Te tocó el turno. Fuiste el que ganaste la opción de cambio. Con patriotismo te acompañamos Javier, para que seas el próximo presidente de los argentinos”, enfatizó Bullrich desde el escenario montado en la avenida Hipólito Yrigoyen.

Milei y Bullrich ponen los cimientos de una nueva alianza de derecha en la Argentina. Apadrinados por Mauricio Macri, el candidato presidencial de La Libertad Avanza y la titular de Pro, que compitió en las elecciones generales de octubre como la postulante de Juntos por el Cambio, estrechan lazos después de su reconciliación. Si bien Milei visualiza a Macri como el jefe de Pro, la exministra se volvió a ganar la confianza del líder de La Libertad Avanza. Él le agradece que haya decidido apoyarlo con vistas al balotaje con Sergio Massa (Unión por la Patria) apenas 48 horas después de la dura derrota en las urnas. Ella cree que el economista antisistema logró representar mejor la demanda de cambio en la sociedad.

Tras una disputa encarnizada, ambos se disculparon por las ofensas. Hicieron “tabula rasa”, como propuso el libertario, y olvidaron el cruce de acusaciones y agravios. Ella le había dicho que sus ideas eran “peligrosas” y “malas”. Él la había calificado de “terrorista” y “montonera tirabombas” . Sin embargo, dieron vuelta la página. Argumentan que el objetivo es impedir que el kirchnerismo siga en el poder o que Massa inicie un nuevo ciclo hegemónico del peronismo.

El cierre de campaña de Javier Milei en la ciudad de Córdoba, al cual se sumo Patricia Bullrich Mario Sar - LA NACION

Milei y Bullrich terminaron de cicatrizar las heridas que dejó la batalla electoral el miércoles en una reunión mano a mano. Si bien habían chateado o hablado por teléfono, se habían visto por última vez en la casa de Macri en Acassuso, la noche en que cerraron el pacto ante los ojos del expresidente.

A lo largo de la conversación, Bullrich le mostró “información” sobre una supuesta campaña sucia de Horacio Rodríguez Larreta contra el libertario antes de las PASO. Según Milei, la exministra le explicó que ella no había sido la autora de los ataques. Es decir, que Larreta la habría usado como mascarón de proa para desgastarlo. “Hicimos un racconto de muchas cosas. Me aportó información sobre quién trianguló esa campaña que yo decía que Bullrich me estaba haciendo”, reveló Milei en diálogo con TN.

Horas antes, el libertario y sus estrategas, Santiago Caputo y Karina Milei, le habían adelantado que pensaban invitarla a participar del cierre de campaña en Córdoba. Pero le pidieron que manejara el tema con estricta reserva. Querían lograr un golpe de efecto. Por eso, Bullrich solo se lo comentó a Damián Arabia, diputado nacional electo y uno de sus dirigentes más cercanos, y al consultor Derek Hampton.

Ayer Bullrich encabezó una recorrida por San Isidro junto a Ramón Lanús, intendente electo en ese distrito clave de la primera sección electoral. Allí Bullrich se mostró confiada de cara al balotaje, aunque aventuró que habrá una pelea reñida entre Milei y Massa. Hasta ese momento no estaba confirmado que viajaría. De hecho, Bullrich tenía agendada una entrevista en La Nación +. Cuando los armadores del economista le dieron el visto bueno, Bullrich se trasladó hasta Aeroparque junto a Arabia y un asistente de comunicación. Ni sus voceros estaban al tanto de que había decidido ir.

Una vez que aterrizó fue al centro de la capital provincial. No hubo una charla previa con Milei, quien llegó en camioneta y atravesó una marea de personas antes de subirse al escenario. Por esas horas los colaboradores de La Libertad Avanza insistían en que habría un “orador sorpresa”. Pese al hermetismo con el que manejaron el tema, no pudieron evitar las filtraciones.

De inmediato, Milei invitó a pasar a Bullrich y le dio la palabra . La exministra saludó uno por uno a sus nuevos socios, hizo una arenga y se dirigió a los votantes de JxC. Ella quedó tercera en las generales con el 23% de los sufragios. “Quiero primero agradecerle a Javier por esta posibilidad. Quiero hablarles a los 6 millones 400 mil ciudadanos que, igual que ustedes, votaron por el cambio. Les quiero pedir que usen el corazón, el alma y el cerebro, que piensen si quieren seguir viviendo en esta Argentina, de las mafias, de las prebendas, de los privilegios, en esta Argentina de funcionarios ricos y ciudadanos pobres”, exclamó Bullrich ante una multitud de cordobeses que se acercaron hasta los alrededores del Patio Olmos para acompañar a Milei en el cierre de campaña. Y agregó: “Esa continuidad se tiene que terminar y la tenemos que terminar el 19, tenemos que apoyar el cambio, un cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado” .

Apenas terminó el acto, Bullrich se sacó fotos con Milei y su equipo y se retiró. No hubo una conversación con el economista o su hermana, Karina, quien había firmado hace un puñado de horas una presentación judicial en la que alertaba sobre un “fraude colosal” y sembraba sospechas sobre el rol de la Gendarmería. Esa jugada generó incomodidad y sorpresa en las filas de Pro .

Si bien Macri estuvo hiperactivo -levantó el perfil mediático en el tramo final para pedir a sus feligreses que acompañen a Milei y no voten en blanco-, los colaboradores del expresidente ponen paños fríos respecto de la chance de que haya un co-gobierno con el libertario en caso de que gane los comicios. Aclaran que el apoyo político se limita por ahora a la fiscalización . A futuro, aseguran, le dará asistencia a Milei en el Congreso. No terminan de dar por hecho que JxC dejará de existir. Macri repite que la coalición opositora se debe un debate después del 19. En rigor, el expresidente aspira a recuperar centralidad y sumar adhesiones a su sector para aislar a sus detractores si Milei se consagra el domingo. Hace unos días recibió a Victoria Villaruel. Esa cumbre la organizó un intermediario entre ambos.

En cambio, Bullrich planifica sus pasos como si ya se hubiera desprendido de JxC. La exministra cree que perdió porque el “envase” de la coalición “envejeció” y ya no representa una alternativa de cambio y poder frente al kirchnerismo. En su entorno se entusiasman con la repercusión que generó su presencia en Córdoba junto a Milei. Consideran que la exministra podría ser reivindicada pese a la debacle de los comicios de octubre en caso de que La Libertad Avanza salga vencedor de la compulsa decisiva del domingo.

