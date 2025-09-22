Tres centrales sindicales se mostraron unidas en campaña, pidieron la conducción de Kicillof y hablaron de un paro nacional contra Milei

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof cerró hoy un acto sindical donde confluyeron en unidad la CGT histórica y las dos vertientes de CTA para militar a favor de la campaña de Fuerza Patria. Fue en el estadio del club Atenas de esta capital, hasta donde llegaron candidatos a diputados nacionales de las distintas vertientes del gremialismo y del peronismo, con Jorge Taiana a la cabeza.

El plenario fue una puesta en valor de los seis sindicalistas que integran la nómina de Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre: Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (hijo), Hugo Yasky, Oscar de Isasi y Daniel Catalano.

Todos ellos fueron recibidos por Roberto Baradel, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) y secretario de la CTA de los Trabajadores bonaerenses. También estuvo el titular de la CTA Autónoma nacional, Hugo Cachorro Godoy.

Roberto Baradel en el acto junto a Kicillof Ignacio Amiconi

Junto a ellos Hugo Moyano (hijo) estuvo en representación de la CGT histórica, muy cerca del ministro de Trabajo, Walter Correa, y del intendente Julio Alak. El alcalde agradeció y felicitó a la CGT histórica, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores por la unidad en apoyo a Fuerza Patria. Y destacó a Kicillof: “Nos está guiando camino a la victoria en 2027”, afirmó.

“Pueden existir o no diferencias secundarias. No existen dudas en defensa de la Patria”, dijo a su turno Moyano. Palazzo, por su parte, señaló: “Estos son nuestros candidatos. Llenos de lucha. Se puede seguir trabajando la unidad de este espacio: pidiendo la libertad de Cristina (Kirchner) y avalando al Gobernador que condujo esta victoria”. También llamó a “la lucha en las calles para decirle no a Milei. Y a la construcción de una medida de fuerza nacional”.

A su vez, Baradel destacó la unidad del movimiento obrero de la CTA: “Vamos en camino a la unidad y unificación de ambas centrales”, expresó. Luego, desde la CTA Autónoma, Godoy criticó al presidente Javier Milei y llamó a la unidad de trabajadores. Más tarde habló De Isasi, también candidato a diputado nacional. “Es prioridad consolidar el triunfo del 7 de septiembre. El triunfo del 26 -estoy convencido vamos a lograr- alumbra un tiempo distinto para derrotar a Milei”, enfatizó.

Oscar de Isasi habla en el acto de Atenas Ignacio Amiconi

Participaron también representantes de CTERA; movimientos sociales como curas de la opción por los pobres, Madres e Hijos de Plaza de Mayo, entre otros. En distintas oportunidades los militantes reunidos en el club Atenas de esta capital reclamaron la conducción de Kicillof y la unidad de los trabajadores.

Pero también se escuchó la consigna: “Cristina inocente. Cristina Libre. No a la proscripción”. Hubo un pedido de aplauso, de pie, para la expresidenta detenida con prisión domiciliaria por delitos de corrupción. Y cánticos bajo la consigna “vamos a volver”.