Tres gobernadores clave para juntar los votos de la reforma laboral piden “no resignar fondos” a cambio de su apoyo

CÓRDOBA.- Tres de los gobernadores claves por los números de legisladores que tienen en el Congreso se reunieron este jueves con el ministro Diego Santilli para avanzar en la discusión sobre la reforma laboral, proyecto que el oficialismo prevé tratar en sesión en el Senado el 11 de febrero. Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz recibieron al funcionario y le ratificaron sus planteos sobre el impacto fiscal del proyecto de modernización laboral y la necesidad de obra pública.

“Si no se afectan los intereses de las provincias vamos a acompañar la reforma laboral”, dijo Sáenz al salir del encuentro y subrayó que las provincias “no pueden resignar fondos". El salteño -quien ya se había reunido con Santilli este año- agregó que “la mesa tiene cuatro patas: los trabajadores, los sindicatos, los empleadores y las provincias”. Sostuvo que la ley necesaria, “pero hay que hacerla bien”.

Tras la reunión en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, Sáenz advirtió que la reducción de la alícuota de Ganancias para grandes empresas impactará en la coparticipación por lo que la ley “nos golpearía fiscalmente, así que estamos buscando alternativas para resolver este tema. No resignaremos fondos de las provincias; si eso se entiende, acompañaremos”.

En el Senado, cada uno de estos gobernadores cuenta con un legislador alineado, un número que es de interés para los libertarios contar de su lado.

También Jaldo enfatizó la postura “dialoguista” de los tres gobernadores. Aunque añadió “pero tiene que ser de ida y vuelta. Luego de dos años, nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando. Ahora, el Gobierno nacional debe comenzar a cumplir con las provincias; ya no tenemos margen. Nos bajó la recaudación con el IVA porque el consumo no aumenta y si se vuelve a reducir la alícuota con la reforma laboral, coparticiparemos menos ganancias”.

Sáenz sostuvo que los gobernadores entienden necesaria la modernización laboral y la “federalización” de los convenios colectivos de trabajo, pero remarcó que también el Gobierno nacional "tiene que considerar y atender las urgencias de las provincias: el fuego en la Patagonia y las inundaciones en el norte, el estado de las rutas con más de dos años sin trabajos de mantenimiento ni conservación que ponen en una situación difícil al norte argentino y a todo el país”.

“Sin posturas fundamentalistas o intransigentes; decir ‘o sale así o no sale’, porque eso no sirve. Eso no es democracia, no es diálogo, no es consenso sino imposición”, apuntó.

El salteño explicó que están buscando alternativas, “algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos de las provincias, porque en definitiva nosotros tenemos que resolver los problemas de nuestra gente”.

Según el Iaraf, el costo fiscal del capítulo de Ganancias sería 0,22% del PBI($1,9 billones anuales). A Nación le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA, $1,12 billones.