Triple crimen de General Rodríguez: liberaron al empresario Ibar Pérez Corradi tras que EEUU desistiera de su extradición

El empresario Ibar Pérez Corradi, condenado en diversas causas por comercialización de efedrina y lavado de activos, fue liberado en las últimas horas tras que la Justicia de Estados Unidos desistiera de extraditarlo a ese país para juzgarlo por tráfico de drogas, informaron hoy fuentes judiciales.

“Luego de tantos años logramos que Pérez Corradi no tenga ninguna otra causa judicial. Hicimos el pedido directo a la fiscalía de los Estados Unidos y teníamos confianza en que iban a retirar los cargos. La condena que tiene en la Argentina no está firme”, sostuvo a LA NACION el abogado Carlos Broitman, defensor del empresario que no será extraditado a los EE.UU.

La liberación de Pérez Corradi, quien se encontraba detenido en el Penal Federal de Marcos Paz, se produjo anoche y fue otorgada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, dijeron las fuentes.

Con información de Agencia Télam

Noticia en desarrollo

