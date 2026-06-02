Descubren un narcotúnel que conectaría Tijuana con San Diego con un mecanismo deslizante, luz y ventilación

Una excavación tipo túnel subterráneo fue localizada este 31 de mayo por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, durante un operativo relacionado con una investigación por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la de Salud de México. La estructura contaba con luz, ventilación y un mecanismo deslizante para facilitar el traslado de objetos entre México y Estados Unidos.

Cómo es el túnel hallado en Tijuana que conectaría con San Diego

De acuerdo con el Comunicado FGR 319/26, las autoridades señalaron que, según las investigaciones realizadas hasta el momento, el túnel probablemente conecta con una calle conocida de San Diego, California.

La FGR informó que la excavación tenía una longitud aproximada de 869 pies (265 metros) y una profundidad de 20,6 pies (6,30 metros).

Además de su extensión y particularidad, el túnel contaba con infraestructura que permitía su funcionamiento continuo bajo tierra. Entre los elementos identificados por los investigadores figuran sistemas de iluminación, ventilación y un mecanismo electrónico deslizante que recorría el suelo en ambos sentidos de la frontera.

El hallazgo se produjo en la colonia Nueva Tijuana, una zona ubicada cerca del límite internacional entre México y Estados Unidos. Según remarcaron, del lado estadounidense, el punto más cercano se ubica en el sector de Otay Mesa, en el sur del condado de San Diego, una de las áreas fronterizas con mayor movimiento comercial entre ambos países.

La FGR informó que la excavación tenía una longitud aproximada de 265 metros (869 pies) y una profundidad de 6,30 metros (20,6 pies). FGR

Qué halló la FGR durante el cateo en la vivienda de Nueva Tijuana

El túnel fue descubierto luego de que agentes federales ejecutaran una orden de cateo en una vivienda de la colonia Nueva Tijuana. Según la FGR, la inspección formaba parte de una investigación por presuntas infracciones a la legislación mexicana relacionada con armas de fuego, explosivos y sustancias prohibidas.

Durante el operativo, las autoridades hallaron:

Cartuchos de distintos calibres.

Posible metanfetamina.

Marihuana.

Teléfonos celulares.

Documentación diversa.

La investigación apunta a que la vivienda habría sido utilizada para operaciones vinculadas con el tráfico de armas y drogas, según informó la FGR. Los indicios localizados en el inmueble fueron incorporados a la investigación que continúa bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Sustancias ilícitas alladas por la FGR en el túnel subterráneo FGR

FGR, AIC y MPF: qué agencias participaron en el operativo del túnel fronterizo

La localización fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía General de la República con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. También participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Federal en Baja California.

De acuerdo con la entidad, el inmueble y toda la evidencia recolectada quedaron bajo resguardo de las autoridades federales mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las actividades vinculadas con la estructura subterránea.

La localización fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía General de la República FGR

La dependencia señaló que el hallazgo marcó un gran avance en las investigaciones sobre las rutas utilizadas para el tráfico de drogas en la región fronteriza. Además, hicieron hincapié en que permitirá investigar más las pesquisas sobre los posibles responsables de su construcción y operación.

“Representa un golpe directo a la operación, rutas de traslado y esquemas logísticos utilizados para el tráfico de drogas, fortaleciendo las líneas de investigación y las capacidades institucionales para combatir a las organizaciones delictivas”, concluyeron en el comunicado oficial.