El spot de Bussi que se difundió esta semana 00:41

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019 • 16:55

Tucumán se encamina a elegir a su próximo gobernador en menos de un mes y, en los últimos días, uno de los nueve aspirantes a llegar al máximo escalón del poder provincial propuso que aquellos presos que no trabajan no sean alimentados.

El autor de la propuesta de campaña es Ricardo Argentino Bussi (Fuerza Republicana), hijo del militar, exgobernador y represor condenado por delitos de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi.

"Cómo es posible que el tipo que mató, violó o robó, no solo que no trabaje en la cárcel, sino que encima le pagamos un sueldo", comienza el spot, que intercala imágenes de cárceles locales con letras rojas.

El video, de 41 segundo, continúa: "Cómo es posible que me digan que no hay lugar para alojar a más detenidos", y agrega: "Desde el Gobierno de Fuerza Republicana: preso que no trabaja, preso que no come".

"Vamos a construir una gran cárcel para albergar 10 mil delincuentes que hoy azotan a Tucumán. Pero esta vez, será autosustentada. La construiremos con el trabajo de los detenidos", cierra el mensaje que se difundió esta semana y generó rechazo de diferentes sectores. Hasta el autor de las imágenes que se utilizan para el spot se quejó de que no fue consultado por Bussi para incluir las fotos y videos en la propaganda.

El exsenador nacional (2003 -2009) fue denunciado penalmente por "apología del delito de torturas, tratos crueles y degradación".