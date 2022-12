La Capital, Tucumán y Santa Fe no adhieren al feriado nacional y otras provincias esperan el decreto del Presidente para rechazarlo

escuchar

Los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe anticiparon que no adherirán al feriado nacional decretado para este martes 20 de diciembre por el presidente Alberto Fernández , a raíz de los festejos de la Copa del Mundo obtenida por la selección argentina en Qatar.

El rechazo de las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta (Pro) y el peronista Omar Perotti llegó poco después del anuncio del gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para tomar distancia de la medida de la Casa Rosada.

En un comunicado oficial, se informó que Jaldo confirmó la no adhesión a la medida mientras realizaba una visita a la ciudad de Concepción, en el sur tucumano. “Yo estaba acá, no vi absolutamente nada sobre esa noticia. Pero, si es así, les quiero decir que en esta semana tenemos cuatro días hábiles, estamos en pleno pago del aguinaldo y pagando otros conceptos. Además, la Caja Popular tiene pagos pendientes del fondo especial del tabaco y el comercio está esperando estas fechas para poder trabajar . Por todo esto, Tucumán no se va a adherir”, explicó Jaldo.

“Mañana los tucumanos vamos a seguir trabajando. Nosotros consideramos las Fiestas y por eso dimos asueto el próximo viernes, y el viernes de la semana que viene. Mañana todos los tucumanos tienen que ir a trabajar”, agregó.

El grueso de las provincias espera conocer la letra chica del decreto, sobre todo si figura la “invitación” a adherirse a la medida nacional. Por caso, el gobierno de Mendoza, que encabeza el radical Rodolfo Suarez, dejó entrever su rechazo a la medida pero aguarda el detalle de la herramienta legal para evitar una nueva denuncia por sedición, como ocurrió cuando se opuso al feriado tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

