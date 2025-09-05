Tuiteros libertarios respaldaron al Gordo Dan tras la desautorización de Francos por sus dichos contra Luis Juez

Tuiteros libertarios respaldaron a Daniel Parisini (conocido como Gordo Dan), luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudiara los agravios del streamer contra el senador Luis Juez por su rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

En un posteo que luego borró, el referente de las Fuerzas del Cielo había acusado al legislador cordobés de usar políticamente a su hija con parálisis cerebral para “justificar la ruina del Estado argentino”. Más tarde, redobló la apuesta y volvió a compartir mensajes en contra del senador, que fueron reproducidos por otros tuiteros del mundo libertario en un claro gesto de apoyo.

Agustín Romo, diputado y presidente del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, apoyó a Parisini sin nombrarlo: “Hay muy poca gente que no se deja psicopatear por los psicópatas que literalmente arruinaron este país, dejaron millones de personas en la pobreza y se volvieron multimillonarios a costa de ellos. Hay que cuidar a esa poca gente cueste lo que cueste”. Ayer, ya había compartido un mensaje breve en el que se refería a sí mismo como un “osiísta de OsoGordoIntenso”, el nombre que utilizaba Parisini antes de llamarse Gordo Dan.

El legislador también reposteó dos publicaciones que compartió Parisini ayer sobre Juez tras borrar el tuit original. En las nuevas publicaciones, el influencer vuelve a reproducir los agravios contra el senador en un claro desafío a Francos.

Al igual que Romo, Pablo Pazos, más conocido en redes sociales como “Pablo Abrazo” también retuiteó las nuevas publicaciones del Gordo Dan y le envió un contundente mensaje de apoyo al streamer.

“Con mi amigo y hermano hasta el mismísimo infierno si es necesario. Estos comunistas nunca más nos van a psicopatear como lo hicieron por décadas y destruir el proyecto de país próspero del Presidente y el esfuerzo de millones. Vengan, acá estaremos”, compartió en X junto a un video de Parisini.

Pazos -a quien también llaman “Gordo Pablo”- quedó envuelto hace unos meses en un escándalo por asociar al diputado Esteban Paulón con la pedofilia por su activismo LGBTIQ+. Lo había hecho durante una emisión del programa de streaming La Misa, que conduce Parisini y que Pazos integra.

Francos respondió al ataque de Parisini en los siguientes términos: “Me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el el fondo de la cuestión”.

La respuesta de Francos -brindada en una entrevista en TN- generó una reacción en cadena entre los tuiteros de La Libertad Avanza que salieron a respaldar al Gordo Dan. Además de Romo y Pazos, Lucas Luna (más conocido como @SagazLuna) y el usuario libertario “Termo” (@usdtermo) también difundieron los nuevos mensajes de Parisini.

Mariano Pérez y David Urbani, también tuiteros del entorno libertario, buscaron minimizar las declaraciones y aseguraron que se trata de las formas propias de La Libertad Avanza en la esfera digital. Pedro María Lantaron, más conocido como @elpittttt en X, se manifestó de manera similar.

“La Libertad Avanza siempre fue esto. Cagarse en la corrección política para decir las verdades más incómodas. Llamar a las cosas por su nombre y no moverse ni un milímetro contra la casa de zurdos de mierda. Venceremos”.

Otros tuiteros, en cambio, fueron más allá y reprodujeron en sus cuentas mensajes propios con nuevos agravios contra Juez. Como “Talibán", otra de las cuentas verificadas que suele promover las ideas del Presidente en X, que insultó a Juez y “Chaza”, que pidió no “dejarse psicopatear” por “ladrones”.