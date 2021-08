Un 37% de los consultados en una encuesta dice que el escándalo de Olivos influirá en su voto

Un 37 por ciento del electorado cree que el escándalo de las visitas a Olivos en la noche del cumpleaños de la Fabiola Yañez durante la cuarentena estricta influirá de alguna manera en su voto. La cifra surgió de una medición realizada por la consultora D´Alessio IROL y Berensztein, abocada exclusivamente a cubrir el impacto en la opinión pública de este episodio

El alcance del tema en el universo encuestado -800 personas de todo el país- fue total: “el 100% vio o escuchó acerca de este escándalo, sin importar ideologías”, plantea el informe al que accedió LA NACION.

Encuesta D`Alessio - IROL/Berensztein

Ante la consulta respecto de si este hecho influirá de alguna manera en su voto, el 37% de los encuestados cree que sí, un 31 % dijo que “seguramente” influirá, y un 6 % adicional que “probablemente”. Mientras tanto, el 63% opina lo contrario.

El impacto llama la atención, además, por su magnitud en el segmento de votantes del oficialismo. De universo de encuestados que votaron al Frente de Todos en 2019, el 24% considera que impactará en su voto en las próximas elecciones y no repetirá su apoyo al oficialismo. De ese 24%, el 79% se manifestó que se inclinará ahora por candidatos de Juntos, un 5% cambiaría su voto a Liberales, en igual proporción optaría por otros partidos, un 5% votaría en blanco o no iría a votar y un 6% prefirió no contestar.

Encuesta D`Alessio - IROL/Berensztein

Además, 41% de los participantes de la encuesta cree que el tema fue tomado como una denuncia por la oposición mientras que el 55% opina que lo hizo como oportunidad política.

Por último, ante la pregunta de “¿Cuán importante es esto en su vida?”, un 54% de los encuestados consideró que es “algo importante”, de los cuales 18% dijo “algo importante” y un 36 % “muy importante”.

El escándalo por las visitas a Olivos ya motivó el avance de un expediente judicial, que por estas horas busca determinar las circunstancias de los hechos y si estos constituyeron o no un delito. La primera dama Fabiola Yañez y el grupo de personas que asistieron a la Quinta de Olivos en la noche de su cumpleaños ya están imputadas en el expediente y representadas por un equipo de abogados. Ayer, la justicia incorporó a la causa los videos del cumpleaños, filtrados el miércoles por el Gobierno a través de El Destape y a la TV Pública.

