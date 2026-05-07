Diego Cabot contó cómo fue su declaración en la causa Cuadernos: “Sabía que iban a ser muy beligerantes”

Este miércoles por la noche, en el programa Mesa Chica (LN+), conducido por José Del Río, el periodista de LA NACION Diego Cabot brindó detalles sobre su maratónica declaración como testigo en la causa de los Cuadernos de las coimas.

Cabot relató cómo vivió la previa, el durante y el después de una audiencia que se extendió por más de 12 horas y quedará grabada en la historia de los anaqueles jurídicos. Además, revivió los momentos más complejos de la investigación.

“Fue duro: tuve que estar 13 horas bajo una fuerte concentración”, manifestó Cabot. “Cada pregunta concentraba todos los cañones sobre mí. Tuve que hacer un trabajo de concentración las seis horas previas y las seis horas posteriores”, relató el periodista.

Consultado sobre su llegada a Comodoro Py, Cabot dijo: “Apenas llegué me llevaron a una sala y ahí esperé la audiencia. No tuve comunicación con nadie“. Sobre esa experiencia, el periodista trazó una analogía deportiva: ”Fue como esos futbolistas que caminan por los pasillos y se preparan para salir a la cancha, pero sin ningún estadio esperándote".

En ese sentido, profundizó: “Mientras declaraba veía a través de una pantalla que tenía a un costado a todos los presentes en una sesión de Zoom: allí estaban todos los abogados apuntando cosas”. “Otra cosa que sucedió fue que, cada vez que se debatía algo, a mí me sacaban de la sala. Y recién volvía cuando se retomaba el interrogatorio”, detalló.

“¿Qué hacías en esos intervalos?“, le preguntó Del Río. ”Me quedaba en una salita de 2x2 tomando agua y café. Cuando volvía a la sala lo único que pensaba era ‘por favor, que no tenga que volver’, porque si te vuelven a citar para otro día, los abogados tienen la potestad de volver a preguntar todo de nuevo", subrayó.

“El interrogatorio fue un momento muy complicado. En el último tiempo me costó enfocar la cabeza en otra cosas: hasta el trabajo en el diario”, apuntó Cabot, y remató: “Sabía que iban a ser muy beligerantes”.

Para el periodista, uno de los elementos que le permitió sobreponerse al tenaz interrogatorio fue el asesoramiento previo. “Charlé con amigos y conocidos, gente de la Justicia. Pero muchos me dijeron algo que para mí fue clave: no te podés preparar mucho porque te vas a enfrentar a un organismo vivo. Es decir, nunca sabés de dónde te van a venir los golpes”, apuntó Cabot.

José Del Río y Diego Cabot analizaron los pormenores de la causa Cuadernos

Sobre el detrás de escena de la audiencia en Comodoro Py, Cabot señaló que “mi familia fue muy importante. Hasta la audiencia me acompañó mi mujer, que iba y volvía. También me escribieron mis hijos y mi madre, pero recién pude ver sus mensajes a la noche, cuando encendí el celular”.

“Todo esto que viví no deja de generarle cosas a ellos”, sostuvo el periodista, y agregó: “Mi hermana es psicóloga forense y me anticipó que irremediablemente me iban a exponer. Que me iban a poner en el lugar del culpable y me iban a llevar por una reconstrucción no lineal”.

Sobre esto último, especificó: “Me fueron llevando durante horas haciéndome preguntas sobre notas que había escrito hace ocho años. Eso sí, el presidente del Tribunal en varias oportunidades terció y dijo: ‘Esto ya lo contestó’”.

Desde el prisma de Cabot, lo que más llamó su atención fue que “las mayores objeciones no vinieron por parte de los arrepentidos, sino por parte de los funcionarios judiciales”.

Diego Cabot durante su declaración

Al finalizar su relato, una de las panelistas de Mesa Chica realizó la última pregunta: “¿Qué esperas del juicio?“. ”Para mayo hay citados 50 testigos de un total de más de 700, entonces, a razón de 50 testigos por mes, más alguno que desista, solo de audiencias de testigos, tenemos todo el año, o más quizás si consideras la feria judicial“, respondió Cabot, y remató: ”Después vienen las pericias y los alegatos. Es decir, nada va a suceder este año“.

“Celebro a periodistas como Cabot”

La abogada María Eugenia Talerico también estuvo presente durante el interrogatorio a Cabot y compartió su experiencia en los estudios de LN+. “La razón por la que estuve ahí fue la valentía de Diego: mi sensación era la de no dejar solo a alguien que este país tanto necesita”, aseveró Talerico.

Por otro lado, la abogada cargó contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. “Di Giorgi también cuestionó estos cuadernos: pidió revisar las cámaras donde había estado Diego. Intentó destruir el caso y también al mensajero, al periodista que hizo esta denuncia. Fue muy disfuncional al cuestionar algunas tachaduras irrelevantes en los cuadernos”, sugirió Talerico.

La letrada también dijo presente en LN+

“Diego va a pagar durante mucho tiempo las consecuencias de denunciar a los integrantes de los dos lados del mostrador”, opinó la abogada, y cerró: “Por ese motivo es que celebro tener más periodistas como Diego Cabot”.