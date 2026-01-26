Un arrepentido en el caso del dólar blue ampliará su declaración y apuntará a la “punta de la pirámide”

Un expolicía “arrepentido” en el caso en el que se investigan maniobras financieras mediante la cuales se obtenían dólares al precio oficial en el Gobierno anterior, y luego se vendían con millonarias ganancias en el mercado blue, ampliará su declaración ante la Justicia y apuntará a la “punta de la pirámide”.

Se trata del expolicía Carlos Sebastián Smith, quien aportó un audio de una conversación telefónica entre una funcionaria del Banco Central y Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, donde se alude a que se conocían acerca de maniobras para la obtención de divisas al tipo de cambio oficial.

“Hay gente de arriba entongada”, dice la funcionaria del Banco Central en esa charla. El abogado de Smith es Rodrigo González, quien dijo a LA NACION que su cliente ampliará la declaración cuando se reanude la actividad judicial, tras la feria judicial de verano, la semana próxima.

“Va a hablar, él sabe todo, conoce hasta dónde llega la punta de la pirámide. Va a aportar mas elementos”, dijo el abogado González. La grabación donde se habla de “personas de arriba entongadas”, aportada por Smith, fue el disparador de una serie de allanamientos realizados en diciembre, pero la Justicia no sabe a quiénes aluden en esa charla.

“Aún no sabemos a qué o a quiénes se refiere con gente de arriba”, dijo una fuente de la investigación, que confirmó la existencia de esta grabación como parte de la causa en la que se investiga a Piccirillo por el armado de una causa contra Francisco Hauque, pero también por “el rulo” con el dólar oficial.

Esa grabación fue el disparador de allanamientos realizados por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, cuando fueron a buscar los celulares de cinco funcionarios del Banco Central, todos ellos investigados.

Ellos son Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras, Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de ese sector; Fabián Violante, gerente de Entidades Financieras y María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras.

Justamente es Romina García la que habla con Picirillo en ese audio donde alude a que “había gente de arriba entongada”. Esa conversación-del 1 de febrero de 2025- fue grabada por el propio Picirillo, que buscaba que la funcionaria del Banco Central denunciara por extorsión a Hauque.

Hauque era un financista allegado a Picirillo, a quien el exmarido de Jesica Cirio le armó una causa al plantarle un arma y un kilo cocaína, porque le reclamaba una cuantiosa deuda. Quien se encargó del armado de esa causa es un policía, Carlos Sebastián Smith, que trabajaba para Picirillo, y que para mejorar situación en este caso ahora declaró como “arrepentido” y ofreció ese audio.

Pero además aportó otras siete conversaciones y el borrador de una denuncia que Piccirillo le pidió que realice contra Hauque para involucrarlo en un caso de extorsión contra los funcionarios del Banco Central. La Justicia sospecha que los funcionarios ayudaban a Picirillo a enriquecerse con el “rulo” del dólar blue.

En un pendrive aportado por Smith consta esa charla en la que Picirillo habla con Romina García y en todo momento trata de que denuncie a Hauque por extorsión, pero la mujer le dice que las llamadas que le efectuaban era anónimas y que en todo caso ya habían denunciado el asunto y nadie había hecho nada.

“Pero nosotros en ese momento denunciamos todo en el banco. En ese momento todos los de arriba lo sabían, todas las cosas que recibíamos en los teléfonos y no hicieron nada. Nada hicieron. ¿Entendés?, dijeron no, estas son todas. Que se yo, había gente arriba toda entongada, ¿entendés?. Porque si nosotros recibíamos eso, se lo mostrábamos y no hacían nada“, dice García en el audio.

Esa fue la frase que disparó los procedimientos y la sospechas sobre los funcionarios. Ahora hay que corroborar la existencia de esa conversación. Por lo pronto, el celular de García, un Iphone de los mas recientes, no pudo ser abierto aún por las autoridades, dado que su propietaria no aportó la clave.

Picirillo quería perjudicar a Hauque, quien le reclamaba 6 millones de pesos desde diciembre de 2024. Cuando el empresario comenzó a reclamar su dinero, Piccirillo le encomendó a Smith, a cambio de dinero, la realización de un operativo para que Hauque y su pareja Anahí Marisol Aquino Laprida terminaran detenidos y no le reclamaran más el pago de la deuda o lo expusiera públicamente.

En este contexto, el 16 de enero de 2025 al mediodía Piccirillo se reunió con Smith, en el hipódromo de Palermo, y lo contrató para que gestionara la intervención de una brigada policial para que, al día siguiente, interceptaran el auto de Hauque. Allí, Piccirillo escondería droga y un arma.

Aquel día, Piccirillo se reunió con Hauque y lo convenció para ir a cenar al día siguiente, con sus parejas. Así fue que, en la noche del 17 de enero, Hauque buscó a Piccirillo por un hotel de Puerto Madero. A pesar del calor de aquel día, el financista vestía sobretodo, al tiempo que insistió en sentarse en el asiento trasero de la camioneta de Hauque, a pesar de que el espacio del acompañante estaba vacío.

Tras ello, fueron a buscar a Aquino Laprida, ocasión en la que Piccirillo se cambió al asiento delantero. Así, los tres fueron a cenar al Palacio Duhau, un lujoso hotel de la avenida Alvear, en Recoleta.

Luego de la cena, ya en la madrugada del sábado 18 de enero, Piccirillo se fue en un taxi, a pesar de que Hauque ofreció alcanzarlo a su domicilio en Nordelta.

A los pocos metros del Palacio Duhau, en avenida Alvear al 1400, la camioneta Audi Q8 de Hauque fue interceptada por una brigada policial y hallaron una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro por robo y un kilo y 258 gramos de cocaína en dos panes. Todo lo que le habían plantado a Hauque.

Smith, para favorecer su situación, admitió contar todo. Relató que Piccirillo le había mover dinero en el microncentro, contó como era el “rulo financiero” y las conversaciones que tenía grabadas con gente del Banco Central.

Todo, con el objetivo de denunciar a Hauque por extorsión. El abogado de Smith contó que aportaron siete audios y la información sobre la denuncia que le pidieron que realice su cliente contra Hauque. Su abogado contó que Picirillo le pidió a Smith que alquile dos departamentos contiguos en Núñez para que trabaje allí en la redacción de la denuncia.

“Vamos ampliar la declaración. No sabemos hasta dónde va a ir Smith, pero él sabe todo, sabe a quiénes llega la punta de la pirámide”, dijo el letrado.