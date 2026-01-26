Un avión militar de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia con congresistas y el kirchnerismo le pide a Milei una explicación

EL CALAFATE.- Durante el fin de semana aterrizó un avión militar de los Estados Unidos con una delegación de congresistas estadounidenses en el aeropuerto internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”. La visita se concretó en plena intervención del puerto de esta ciudad por parte del gobierno nacional y derivó en una serie de episodios políticos, entre ellos un pedido de informe en el Senado por parte del kirchenrismo.

“Ushuaia no es una ciudad más. Tierra del Fuego no es un territorio disponible para que potencias extranjeras se muevan sin dar explicaciones”, advirtió la senadora nacional Cristina López, en una presentación en la que exige explicaciones oficiales.

Lo que se sabe es que en el avión militar que aterrizó ayer en la ciudad más austral de la Argentina viaja una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Fuentes de la embajada de Estados Unidos en el país confirmaron a LA NACION que la delegación se encuentra de visita oficial y que la misma incluye “reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

Sin embargo, la visita de los congresales generó dispares reacciones entre los sectores kirchneristas de la isla. Mientras el gobierno provincial, a cargo de Gustavo Melella, aún no se pronunció al respecto, la senadora López afirmó que el hecho se trata de “una nueva muestra de entrega de soberanía por parte de Milei”. Y alertó: “No vamos a aceptar que se maneje nuestra provincia como si fuera una base militar extranjera”.

López presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que se esclarezcan los motivos del arribo a la ciudad de Ushuaia del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y aseguró que si el avión trasladó congresistas o funcionarios norteamericanos, “se trata de un hecho grave”, tanto por el tipo de aeronave utilizada —un avión militar— como por la ausencia de información.

“¿Quiénes viajaron? ¿Cuántos son? ¿Qué agenda tienen en la provincia? ¿Por qué no hubo comunicación oficial ni intervención del Congreso argentino si se trata de legisladores extranjeros?”, se preguntó López, una aliada de Melella.

No hubo por ahora ninguna comunicación oficial de la gobernación fueguina sobre la presencia de la delegación de congresistas norteamericanos en la isla, ni tampoco respondieron las consultas de LA NACION.

Según pudo reconstruir este diario, la delegación que llegó desde Estados Unidos a Buenos Aires aterrizó en Aeroparque en el Boeing C-40 Clipper para luego trasladarse a Ushuaia, donde pasará la noche a la espera de continuar el viaje con destino a Neuquén. Tiene previsto el regreso a Estados Unidos el jueves próximo, tras un breve paso por Buenos Aires. Fuentes del Ministerio de Defensa argentino consignaron a LA NACION que el avión no usó la explanada militar en el aeropuerto, ni las instalaciones que la Armada tiene en Ushuaia, en tanto aclararon que no hay ningún tipo de anomalía en el vuelo.

En ese contexto, la delegación contaría por lo menos con siete congresistas encabezados por Morgan Griffith, -congresista del Partido Republicano,-que ayer visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego, almorzaron en un restaurante dentro del Parque Nacional, cenaron en el centro de la ciudad y para hoy tienen previsto mantener reuniones con científicos locales en un resort de lujo ubicado en el Cerro Alarkén. Si bien se estima que abordarán temas de la agenda detallada por la embajada norteamericana, publicaciones periodísticas de la isla aseguran que la visita se entrecruza con los intereses de China en el sur.

Según información publicada por el sitio Agenda Malvinas, la delegación recabaría información sobre dos proyectos estratégicos que la gestión de Melella ha reactivado con China: la construcción de la Nueva Usina Termoeléctrica de Ushuaia, con una inversión de US$ 65 millones, cuyo contrato se firmó en septiembre con el consorcio asiático Rainbow International Xi’an Engineering, y será una obra clave para resolver la crisis energética de la ciudad. El otro proyecto es la Planta de Urea, una iniciativa de la época de Fabiana Ríos que Melella reactivó para transformar el gas natural en urea y metanol, un paso que también contará con inversiones chinas.

La llegada de la aeronave coincidió con un momento institucional sensible: el gobierno nacional mantiene desde el 21 de enero pasado la intervención administrativa del puerto de Ushuaia que puso bajo su mando la operatoria general de la terminal, excluyendo a casi la totalidad de los 90 miembros de la Dirección Provincial de Puertos que era hasta ese día autoridad y desde 1992 la principal autoridad del puerto.

El trasfondo es conocido: Ushuaia no es solo una capital provincial. Es un punto de acceso a la Antártida, un nodo del Atlántico Sur y un espacio donde confluyen intereses económicos, científicos y geopolíticos. Cada movimiento que involucra a actores internacionales es leído en clave política, más aún cuando coincide con una intervención administrativa sobre el principal activo portuario de la provincia.

Si bien se habló de hermetismo sobre el viaje, otras fuentes consultadas por LA NACION explicaron que las delegaciones del Congreso de Estados Unidos a otros países no suelen dar detalles de los viajes por anticipado por razones de seguridad.

Si bien no hay elementos contundentes para vincular la visita de legisladores con la intervención del puerto, en la isla se generó una discusión que combina gestión local y política exterior. Desde que asumió Javier Milei, hubo dos visitas de los comandantes del Comando Sur: una fue en 2024, cuando la general del ejército estadounidense Laura Richardson, viajó por unas horas a Ushuaia, donde se reunió con el Presidente Milei en una base de la Armada. Al año siguiente, el Comandante del Área Naval Austral (ANAU), comodoro de Marina Guillermo Alberto Prada, recibió al Jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey.

En Tierra del Fuego la tensión entre el gobierno provincial y nacional está en un momento crítico: el 15 de enero entró en vigencia la quita de aranceles a la importación de celulares, desprotegiendo la industria fueguina. Por otro lado, a través de un decreto nacional, se eximió a las empresas radicadas en la provincia aportar al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (implementado durante el gobierno de Alberto Fernández). Se sumó la semana pasada la intervención del puerto, considerada “un avasallamiento de la autonomía provincial”, según el comunicado de Melella.