Un concejal electo de Neuquén volcó su auto, dio positivo de alcohol y culpó a una amiga por el siniestro vial: “Le pedí que maneje”

Un concejal electo en la localidad neuquina de San Patricio del Chañar quedó envuelto en una controversia luego de protagonizar un fuerte vuelco con su auto el viernes por la noche y dar positivo en el test de alcoholemia. Se trata de Jonathan Lagos, quien indicó horas más tarde y tras ser ingresado al hospital por sus heridas que la culpable del incidente fue una amiga a la que le pidió que manejara por él.

El siniestro tuvo lugar en la mencionada ciudad de la provincia de Neuquén el viernes en horas de la noche en la intersección de las calles Picada 7 y Ruta 8. Allí, Lagos, de formación docente de primaria y electo concejal por el Frente Integrador Neuquino (FRIN), habría sido impactado por un camión que provocó un violento vuelco de su vehículo según explicó en un posteo en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, las autoridades involucradas en la investigación del incidente, sugieren que el hombre sería quien manejaba el vehículo y no su acompañante, según detalló el medio El Tribuno. “ Le pedí que maneje ”, aseguró el concejal que asumirá el 10 de diciembre en la publicación.

Los investigadores sospechan que podría tratarse de una coartada para exculparse de la responsabilidad de haber provocado un violento autovuelco.

Por otro lado, Lagos denunció que mientras se encontraba inmóvil en el Hospital Dra. Alicia Cruz donde fue derivado , un grupo de hombres ingresó para realizarle el control de alcohol en sangre. Sostuvo que dio aviso de que le iba a dar positivo “porque había bebido”, pero que fue forzado a realizarlo. El test dio 1,5 gramos de alcohol en sangre.

Qué dijo el concejal en sus redes sociales

“El pasado viernes a la noche fui víctima de un siniestro vial entre la Picada 7 y la 8, siendo mi auto brutalmente embestido por un camión cuando volvía de un restaurante junto a una amiga”, relató Lagos en el texto.

“Cuando ya me encontraba en el hospital en una camilla del Hospital Dra. Alicia Cruz, un grupo de personas de modo prepotente ingreso a la sala ignorando las indicaciones de los médicos en la sala donde yo era atendido y me realizó a la fuerza un test de alcoholemia aprovechándose de que yo no podía moverme, a pesar de que yo les repetía como podía que el test iba a dar positivo porque yo había tomado en la cena pero que debido justamente a eso le había pedido a mi amiga que maneje ella”, insistió el político neuquino.

En ese sentido, señaló que las “difamaciones” y “desinformación” sobre el hecho serían tratadas por su equipo de “asesoramiento jurídico”. “Tanto el atropello cometido como el derecho a réplica que me corresponda en caso de que se difundan noticias falsas quedan desde ya en manos de mi equipo de asesoramiento jurídico”, agregó.

Por último, insistió: “Hago público estos hechos a la ciudadanía de San Patricio del Chañar para evitar que, desde el mismo sector desde el cual se intentó realizar esta manipulación corrupta, circulen noticias falsas sobre lo acontecido, y aprovecho la oportunidad para concientizar sobre el manejo responsable”.

