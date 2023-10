escuchar

Decidí cumplir con mi deber cívico temprano y a las diez caminé las cinco cuadras que separan mi casa del colegio donde voto desde hace unos veinte años. Al llegar, comprobé que muchos habían tenido la misma idea y me ubiqué en la fila correspondiente a mi mesa, en la vereda. Deduje que adentro habría otra cola similar. Sin nada que leer, me dediqué a observar a la gente. Muchos entretenían la espera sumergidos en su celular. ¿Estarían los algoritmos haciendo su trabajo hasta el último minuto? Muy pocos intercambiaban alguna palabra. Sentí de pronto que esa escena ya la había vivido. Acaso por el insidioso temor a la catástrofe con el que me había despertado, todo me hablaba de las elecciones de 2019, aquellas PASO en las que ocurrió lo imposible y que encaminaron al país al pantano en el que está hundido. Entonces pensé en ella, la gran ausente. A fin de cuentas, es la gran artífice de estas elecciones en las que lo imposible corre con grandes chances de imponerse otra vez. Uno de los tres candidatos en danza es creación suya. Fue su socio en aquel regreso sin gloria que, como era previsible, acaba de la peor manera. El candidato en cuestión actúa como si fuera el colmo de la moderación, lo mismo que vendió el tercer socio de aquel pacto electoral (hoy escondido en la presidencia) para poder ser ungido. Reniega tanto de su participación en la génesis misma del gobierno que ahora termina como del aporte que, como ministro en funciones, hace al descalabro general. Y al otro candidato, el de la peluca, ¿no lo trajo ella también? Al menos preparó el terreno, hoy un páramo, para que le apareciera una réplica de signo contrario. Pero ahora ella está en cuarteles de invierno, allá en el Sur. Sabe que estas elecciones en las que todo es incertidumbre deparan al menos una certeza: su estrella se apaga, su tiempo ya fue. Pronto sabremos qué es lo que adviene. ¿Será otra cosa o más de lo mismo, en cualquiera de sus dos versiones? De pronto la fila se mueve. De a uno en fondo, entramos al colegio. Y voy camino a depositar mi voto.