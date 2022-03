Un diputado de Juntos por el Cambio estalló por el impuesto a los bienes no declarados: “Es inconstitucional”

El diputado de Juntos por el Cambio, Juan Manuel López, planteó críticas contra la senadora oficialista, Juliana Di Tullio, quien impulsa la creación de un el “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI” y la creación de un impuesto para quienes tengan bienes no declarados en el exterior. “¿El dinero del narcotráfico se va a blanquear así nomás? Eso está pasando en Venezuela”, cuestionó en diálogo con José Del Rio por LN+.

Presentada por el Frente de Todos, la iniciativa plantea la reglamentación de un “aporte especial de emergencia” que será utilizado para saldar parte de la deuda contraída con el organismo. Por consiguiente, aquellos alcanzados por el esquema tributario deberán abonar el 20% correspondiente a sus activos activos en el exterior, en caso de comprometerse al pago durante los primeros 6 meses, y un 35% luego de ello.

Como invitado en el programa Mesa chica, López sostuvo: “Daniel Muñoz tenía propiedades en Estados Unidos, en Miami y Nueva York, por 90 millones al menos, siendo secretario de Cristina Kirchner”, dijo.

Y agregó: “Ni hablar de los bolsos de [Lázaro] Báez. Hubo bolsos en Argentina con plata en efectivo, en dólares y en euros, que se pasaba. Para eso no va la ley”. Una vez hechas ambas aclaraciones, el legislador opositor habló de “otra de las falsedades señaladas por Juliana Di Tullio” sobre la iniciativa.

“Lo pintan como un impuesto a un ilícito, porque es plata no declarada. Esto es inconstitucional. No es más que una mala ley de blanqueo. Malísima. No pone ningún tipo de límites”, insiste el diputado. También se pronunció sobre la figura del colaborador, basada en una persona física o banco que puede brindar información y recibir una premio del 30% de lo obtenido a cambio.

“El delator puede ser cualquiera. ¿Ustedes creen que los empleados de los estudios contables van a delatar a quien pasó por ahí?”, preguntó López y añadió: “¿Y el dinero del narcotráfico? ¿Entra y se blanquea así nomás? Eso está pasando en Venezuela ahora, por ejemplo”.

Noticia en desarrollo