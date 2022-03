Eliminatorias Qatar 2022, en vivo: horarios, TV y cómo ver online los partidos de un día clave

10.45. Triunfo de Irán y empate de Japón

Las eliminatorias asiáticas ya arrancaron en su día clave. El primer turno fue con la presencia de dos seleccionados ya clasificados. Irán superó a Líbano por 2 a 0 y quedó provisoriamente como líder del Grupo A (la posición dependerá de que no gane Corea del Sur, que juega a continuación). En tanto, por el Grupo B, Japón, que consiguió el boleto el jueves pasado ante Australia, igualó con Vietnam 1 a 1 y también quedó arriba en su zona.

10.22. Partidos de hoy: horarios, TV y cómo ver online

El súper-martes tendrá acción en África, Europa, Asia y América del Sur, en una jornada con fútbol a toda hora. ¿Lo destacado? Portugal se juega un lugar ante el sorprendente Macedonia del Norte -viene de eliminar a Italia- y habrá una noche caliente en Sudamérica por un lugar en el repechaje.

Eliminatorias de Europa

15:45 Polonia vs Suecia ( DirecTV Sports / DirecTV GO )

) 15:45 Portugal vs Macedonia del Norte (DirecTV Sports/ESPN / DirecTV Go/Star+)

Eliminatorias de África

14:00 Nigeria vs Ghana ( Star+ )

) 14:00 Senegal vs Egipto ( ESPN 2 / Star+ )

) 16:30 Argelia vs Camerún ( ESPN Extra / Star+ )

) 16:30 Túnez vs Mali ( Star+ )

) 16:30 Marruecos vs RD Congo (Star+)

Eliminatorias de América del Sur

20:30 Bolivia vs Brasil ( TyC Sports 3 )

) 20:30 Chile vs Uruguay ( TyC Sports 2 )

) 20:30 Ecuador vs Argentina ( TyC Sports/TV Pública / TyC Play/Flow/DirecTV Go )

20:30 Perú vs Paraguay ( TV Pública )

) 20:30 Venezuela vs Colombia (DeporTV / DirecTV Go)

10.10. El récord que pone en juego la selección argentina

Si los récords están para quebrarse, la Argentina siglo XXI amenaza uno que instaló… la Argentina en los años 90. El récord de partidos invictos, la magnífica cifra de 31 juegos sin perder establecido por el equipo de Alfio Basile, puede abdicar bajo el imperio de la era Scaloni. El técnico menos pensado, el inexperto que permaneció en la AFA bajo observación pese al derrumbe en el Mundial de Rusia, se encargó de decapitar mitos, recelos y plusmarcas. Si en su haber figuran la renovación generacional, la coronación en la Copa América que le quitó las telarañas a las vitrinas de la AFA y la anticipada clasificación a Qatar con un galope sin igual por las eliminatorias, ahora se encuentra a 90 minutos de atrapar un registro que tomó ribetes casi mitológicos con el paso de tres décadas. Los números están ahí, y en el umbral del récord está parada la Argentina. Ecuador, en Guayaquil, desde las 20.30, en el cierre del camino sudamericano a Qatar, se entromete como el último puesto de control.

Lionel Scaloni y Alfio Basile, tras las conquistas a nivel continental

10.05. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Ibrahimovic, tres figuras ante la última oportunidad

A diferencia de Lionel Messi y Ángel Di María, quienes dieron a entender que el Mundial de Qatar puede ser la estación final de sus carreras en el seleccionado argentino, Cristiano Ronaldo endureció el gesto y utilizó un tono enfático para responder en la conferencia de prensa a la consulta sobre su futuro: “Quien manda soy yo. Punto final. Muchos me hacen esa pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si quiero jugar más, jugaré, y si no, no juego”.

Muy probablemente, Cristiano no quiso asumir una presión extra -la de ir fijando los límites temporales de un futbolista de 37 años- a la que tendrá este martes: nada menos que ayudar a conseguir la clasificación de Portugal para el que sería el quinto Mundial de su trayectoria. Para ello, el seleccionado dirigido por Fernando Santos deberá pasar la eliminatoria final ante Macedonia del Norte, que viene de dar el batacazo al dejar en el camino a Italia. El partido se disputará en el estadio Dragao, de Oporto, a las 15.45 de la Argentina (televisa ESPN). En caso de empate, habrá una prórroga de 30 minutos y, de ser necesario, penales. Si obtiene la clasificación, Cristiano disputará el quinto Mundial, al igual que Messi. Ambos igualarán la marca de Gianluigi Buffon (Italia), Antonio Carbajal (México), Lothar Matthaus (Alemania) y Rafa Márquez (México).

Uno obtuvo el premio The Best 2021 de la FIFA y el otro, sostenido en un ego tan impactante como su carrera, dijo hace unos días, con 40 años, que jugará hasta que vea que hay un futbolista mejor que él. Entre Robert Lewandowski y Zlatan Ibrahimovic solo uno llegará al Mundial de Qatar. Se sabrá tras el encuentro que Polonia y Suecia disputarán este martes en la ciudad de Chorzow, a las 15.45 (DirecTV). Polonia llegó la definición sin pasar por la semifinal ante Rusia, excluida por la FIFA a causa de la invasión a Ucrania.

9.57. Así se definen los repechajes para Qatar 2022

Los repechajes estarán más calientes que nunca, ya que por el lado de Conmebol, Perú, Colombia y Chile pelearán este martes por ese lugar, mientras que en Asia sólo se conoce que Australia es uno de los aspirantes: jugará un partido por esa plaza con Emiratos Árabes Unidos, Irak o Líbano, algo que recién se definirá hoy. En cuanto al repechaje que involucra a Concacaf habrá mayor claridad tras la fecha de mañana: Costa Rica por ahora tiene ese lugar aunque las matemáticas permiten ubicar a México, Estados Unidos o Panamá en ese sitio. El rival de esta plaza saldrá del ganador de las eliminatorias de Oceanía que ya tienen sus duelos de semifinales definidos: Islas Salomón vs. Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda vs. Tahití.

9.35. “El pacto de Santiago” que involucra a Perú, Chile y Uruguay

Desde la prensa chilena deslizan un “Pacto de Santiago” entre Chile y Uruguay para aferrarse la última chance trasandina de tener otra oportunidad de llegar a Qatar. ¿De qué se trata? Chile no depende de sí mismo, pero debe vencer a Uruguay y esperar que Perú y Colombia no ganen para tener un lugar en el repechaje. “Si alguna vez existió el Pacto de Lima, entre peruanos y colombianos, ¿por qué no puede nacer ahora el Pacto de Santiago? Existen algunos motivos para “ilusionarse” con aquello”, dicen en “Redgol”. “Uruguay-Chile, de duelos calientes a pura patada a partido de guante blanco”, titual en el uruguayo “El Observador”. Desde Perú, por su parte, critican esta situación, aunque saben que tienen que ganar para dejar atrás cualquier especulación. De todas formas, la mesa ya está servida y la previa de una noche caliente va tomando temperatura.

9.30. Los clasificados al Mundial: la lista

Se acerca la fecha del sorteo para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se definen las últimas clasificaciones. El que se sumó a la gran cita es Canadá y de esa manera ya son 20 los países que tienen un lugar desde el 21 de noviembre para la disputa del cetro más importante del universo del fútbol. El viernes próximo se definirán los cruces y en los próximos días se terminará de definir cuáles son los otros equipos que completarán las 32 plazas.