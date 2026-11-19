El diputado nacional Mariano Campero (Tucumán), uno de los radicales que se sumó a La Libertad Avanza (LLA), renunció hoy al bloque libertario con el argumento de que el partido que lidera Javier Milei selló un pacto con el peronismo en su provincia. Con su salida, el bloque oficialista tendrá ahora 94 legisladores.

En una carta dirigida a Martín Menem, el diputado tucumano plantea que LLA acordó con el gobernador Osvaldo Jaldo para que un partido de la oposición desistiera de la acción judicial que impulsa la oposición para impedir que el mandatario se postule para ir por una nueva reelección.

“Me refiero, en concreto, al acuerdo entre el gobernador y Lisandro Catalán, que motivó el desistimiento por parte del Partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otros partidos contra la candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”, escribió Campero en su mensaje al presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, su salida está vinculada al aceleramiento de la campaña electoral en Tucumán, donde habrá elecciones el 9 de mayo próximo.

El dirigente radical, que tiene mandato hasta diciembre de 2027, conformará ahora un monobloque llamado Cambia Tucumán. Se trata del frente que planteó la inconstitucionalidad de la postulación de Jaldo, que fue vicegobernador de Juan Manzur durante ocho años, luego gobernador y ahora intentará revalidar su cargo. De la presentación contra Jaldo participaron todos los partidos opositores al PJ tucumano salvo LLA. La fuerza CREO acompañó inicialmente, pero luego retiró la firma para aliarse a la fuerza libertaria.

La carta que el diputado nacional tucumano Mariano Campero le envió a Martín Menem para dejar de integrar el bloque de La Libertad Avanza

“Se quiere sacar de la cancha a un candidato. Si bien se ataca el artículo 90, va dirigido a una sola persona. Estos sectores de la oposición que firmaron ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. Si no, no hay otra explicación en este tipo de presentación, porque ya hay gobernadores y vicegobernadores que han venido trabajando con esta constitución”, dijo Jaldo sobre el desafío de la oposición. El gobernador, además, está siendo cuestionado en la provincia por impulsar un proyecto de ley para sancionar noticias falsas y contenidos manipulados en el marco de campañas electorales.

La salida de Campero debilita al bloque de LLA, que sufrió ayer un traspié en la Cámara al no poder reunir el quorum para tratar tres proyectos de interés para el oficialismo: la reforma del Banco Central, el traspaso de sedes judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y la iniciativa para sancionar a empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas.

Campero fue en 2025 uno de los “87 héroes” que sostuvieron los vetos de Milei, pero ese mismo año comenzó con el desmarque cuando votó a favor de abrir el debate sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, dos iniciativas rechazadas por la Casa Rosada.

Campero integra el grupo de diputados que responde al liderazgo de Patricia Bullrichi, con quien conversó sobre su salida del bloque de LLA

Cerca del legislador tucumano no descartaron que haya nuevas salidas en el bloque oficialista. Campero fue uno de los diputados que se alineó con Patricia Bullrich en la interna libertaria y participó el 3 de noviembre del encuentro que organizó la senadora para presionar por cambios en la gestión mileísta. El tucumano ya planteó abiertamente que la exministra de Seguridad debe ser nuevamente candidata presidencial. Es ahora el primero de los 15 diputados sobre los que Bullrich tiene influencia que decidió romper con LLA. Su decisión fue conversada con Bullrich, la “nueva jefa” política del radical.