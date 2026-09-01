Una empresa ratificó en el juicio de los Cuadernos de las Coimas que entregó US$150.000 “para la campaña”

El empresario Raúl Ibarra, de la constructora Supercemento, ratificó que su compañía entregó alrededor de 150.000 dólares al gobierno kirchnerista “para la campaña”. La confesión de Ibarra fue realizada en la jornada de este martes del juicio oral por el caso de los Cuadernos de las Coimas.

Ibarra declaró que eso le dijo en su momento otro de los directivos de la firma, Miguel Marconi, quien sí está siendo acusado en el juicio, es arrepentido y habría sido quien concretó la entrega del dinero.

Según esa versión, fueron tres sobres con cerca de 50.000 dólares cada uno, entregados por Marconi a una persona llamada “Nelson” en las oficinas de la empresa.

Nelson podría ser Nelson Lazarte, quien, como mano derecha del presunto recaudador Roberto Baratta, acudía en ocasiones al encuentro de los empresarios, de acuerdo a la acusación.

“Las entregas, según lo que me dijo Marconi, fueron en 3 de febrero 2750, que es donde tenemos las oficinas”, declaró hoy Ibarra. Dijo desconocer que fue aquello que motivó los pagos. “Imagino que lo entregó porque pensó que era la mejor alternativa- sostuvo-. Me dijo [Marconi] que eran aportes para la campana”.

Ibarra, que fue indagado por el juez Claudio Bonadio durante la instrucción de la causa, pero nunca procesado. Contó que al momento de los pagos se encontraba en el exterior y que fue Marconi la persona que los realizó.

Habría sido por instrucción de otro integrante del directorio de la empresa, Francisco Moresco, procesado en la causa pero fallecido en 2018.

“Marconi me contó que Moresco le dijo que lo habían llamado y que tenía que entregar un sobre. Creo que fue en el 2015. Esto sucedió tres veces”, explicó Ibarra ante el Tribunal Oral Número 7.

Supercemento

La empresa que dirigían Ibarra, Moresco y Marconi quedó señalada tanto por la declaración como arrepentido de Marconi -quien confesó estos tres pagos- como por la del financista Ernesto Clarens, quien oficiaba de nexo entre el empresariado y el matrimonio Kirchner.

Clarens testificó que Supercemento le entregaba regularmente el 3% de los certificados cobrados y que lo hacía por intermedio de Marconi, quien le llevaba los pagos a sus oficinas, declaró.

El financista Clarens, cuando fue indagado en Cuadernos

Marconi niega esta parte de la historia y solo reconoce los tres pagos a “Nelson”, cuya autoría intelectual atribuye a Moresco.

El directivo evitó declarar y responder preguntas al ser indagado durante el juicio oral.

Según la acusación, Néstor y Cristina Kirchner se encontraban en la cima del presunto esquema de recaudación. Debajo del matrimonio presidencial operaba una estructura integrada por funcionarios del Ministerio de Planificación, con Julio De Vido y Baratta en lugares centrales, y por intermediarios como Clarens.

Otros testigos

En la jornada también declararon exdirectivos de Techint que participaron de la evacuación de personal durante el conflicto que se desarrolló en Venezuela entre la empresa y el personal.

También lo hizo el empresario Franco Gagliardo, de Obring, quien sostuvo que acudió a un encuentro con el financista Clarens, luego que este le diera a entender que podía ayudarlo, tras anotarse en una licitación.

“Nada estuvo claro. No hubo nada concreto”, dijo sobre aquel encuentro.

Gagliardo estuvo imputado en la causa, pero fue luego sobreseído.