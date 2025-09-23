Un enroque electoral dejará otra vez como intendente a un senador provincial que se queda sin banca

En un resultado que sorprendió en las elecciones bonaerenses, Fuerza Patria se quedó con las tres bancas en juego en la séptima sección para la Cámara de Senadores provincial. En esa región está Bolívar, distrito en el que se dará un enroque que llevará al actual intendente al Senado y permitirá volver al frente de la municipalidad a un viejo conocido, el exintendente Eduardo “Bali” Bucca, que a fin de año finalizará su mandato de senador.

En las elecciones de 2023, Marcos Pisano logró su reelección como intendente de Bolívar y Bucca (que ya era senador bonaerense, banca que ganó en 2021 por el Frente de Todos) lo acompañó como primer candidato a concejal, lo que lo ubicó como reemplazante natural del intendente. Bucca siguió como senador provincial.

En las últimas elecciones, Pisano obtuvo una de las tres bancas de senador provincial que ganó Fuerza Patria en la séptima sección, un resultado que se confirmó la semana pasada tras la finalización del escrutinio definitivo (La Libertad Avanza tenía alguna expectativa de que el recuento de votos le reportara una banca, lo que no ocurrió).

A diferencia de otros casos de intendentes del peronismo que fueron candidatos, Pisano no fue testimonial y asumirá la banca. Cuando, en diciembre, se haga efectivo en su nuevo cargo de senador provincial, quien lo reemplazará será quien lo acompañó como primer concejal al ganar su último mandato, es decir, Bucca, que a su vez finalizará su mandato en el Senado. Pisano confirmó a LA NACION que Bucca lo reemplazará cuando asuma la banca ganada el 7 de septiembre.

Bali Bucca, en su época de diputado nacional

Bali Bucca fue intendente de Bolívar en dos oportunidades (ganó en 2011 y 2015). Cuando transitaba su segundo período, en 2017, se postuló a diputado nacional por el frente Cumplir, que lideraba Florencio Randazzo, y ganó una banca. Esa alianza enfrentó a la que integró el Partido Justicialista, bajo la denominación Unidad Ciudadana, en la que Cristina Kirchner fue candidata a senadora nacional.

El enroque con Pisano se activó en 2017 por primera vez. Bucca fue al Congreso para asumir como diputado nacional y Pisano, que había sido el primer candidato a concejal en 2015 en la boleta de Bucca, accedió a la intendencia.

En 2019, Bucca fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se postuló desde Consenso Federal, el sello que lideraba Roberto Lavagna. En 2021, finalizó su etapa de alejamiento del kirchnerismo. En el mes de julio, acordó con el por entonces presidente Alberto Fernández y se incorporó al Frente de Todos. Fue también en 2021 cuando, con una foto en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado, escenificó su regreso al espacio. Estuvo acompañado de autoridades de cuarteles de bomberos, que reclamaban la reglamentación de una ley de fomento para el sector.

En abril de 2025, se mostró con Cristina en el Instituto Patria y destacó a la exmandataria por haber aceptado, por esos días, el desdoblamiento electoral en la provincia, que en principio resistía.

Luego de las vueltas electorales por cargos legislativos nacionales y provinciales, y la postulación a gobernador, Bucca regresará a la intendencia de Bolívar por un enroque con su actual titular.