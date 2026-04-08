Independiente Rivadavia marcó su primer gol en la Copa Libertadores al minuto de juego

En un partido que desde la previa era histórico para el club mendocino, Independiente Rivadavia se impuso 1 a 0 ante Bolívar por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, haciendo como local en el Malvinas Argentinas. Apenas al minuto de juego, celebró un gol para el recuerdo en su debut internacional. Y llegó hasta el final casi sin sufrimiento, frente a un conjunto que no le demandó mayores dificultades.

La Lepra llegaba a su primer partido con aroma extranjero gracias a la consagración en la Copa Argentina el año pasado, tras ganar en los penales 5-3 ante Argentinos Juniors luego del 2-2 en el tiempo regular. Logrando su primer título y también su primera participación internacional, nada menos que en la Libertadores.

Sebastián Villa, siempre figura en Independiente Rivadavia, exigió varias veces a Lampe ANDRES LARROVERE - AFP

El líder de la Zona B del Torneo Apertura, con 26 puntos y una clasificación prácticamente asegurada a los octavos de final, jugará todos los partidos como local en el estadio mundialista de Mendoza. Esto se debe a que su habitual cancha, el Bautista Gargantini, no reunía los requisitos de Conmebol.

En el primer minuto del encuentro, el equipo de Alfredo Berti hizo historia. Luego de un tiro de esquina para el equipo boliviano, hubo un contragolpe liderado por su figura, Sebastián Villa, que cedió para Matías Fernández y su toque sutil dio en el veterano arquero Carlos Lampe, 39 años, que batió su propia valla.

El primer gol internacional en la historia de Independiente Rivadavia

Un gol histórico para Independiente Rivadavia de Mendoza: el 1-0 en la Libertadores

Tras el histórico gol, sufrió por momentos el duelo ante el equipo boliviano, que empezó a llegar seguido al arco del joven Nicolás Bolcato, de 21 años, incluso estrellando una pelota en el travesaño. A pesar de que el duelo se jugaba en Mendoza, con menos de 20 grados, se realizó el cooling break reglamentario por la organización del futbol sudamericano.

A los 39 minutos, encontraba el segundo gol, gracias a Fernández, que nuevamente aparecía como goleador y empujaba con los tapones la pelota para que entre con suspenso. Sin embargo, tras la revisión del árbitro en el VAR, fue anulado porque partía en posición adelantada al momento del rechace del jugador del equipo visitante.

Un expulsado en el visitante

En el segundo tiempo, el conjunto de visitante se lanzó a la búsqueda del empate y contó con una ocasión mejorable con el formidable de taco de Carlos Melgar, para el pase a la izquierda para el argentino Patricio “Patito” Rodríguez, que remató al arco pero con poca fuerza, lo que no generó problemas para Nicolás Bolcato. Pero inmediatamente después, una mala noticia para el equipo boliviano: Jesús Sagredo se fue expulsado tras una falta en el rostro contra Fabrizio Sartori.

AFUERA ANTES DE TIEMPO: Echeverría le tiró un codazo a Sartori y fue expulsado en Ind. Rivadavia-Bolívar.



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A partir de ahí, con un jugador más, la Lepra acumuló varias jugadas de riesgo: el colombiano Villa dispuso de dos disparos francos y exigió a Lampe en ambas oportunidades. Además, envió centros para sus compañeros de ataque y el peligro siempre merodeó en el área del Lampe. Sin embargo el resultado no se modificó e Independiente Rivadavia se quedó con un triunfo trascendental, que ratifica el mejor momento del equipo mendocino en sus 113 años de historia.

La síntesis del partido