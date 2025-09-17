Ariel Lijo declaró la incompetencia de Servini y remitió la causa $LIBRA a otro juez

Diez días después de la derrota del presidente Javier Milei en las elecciones bonaerenses, el juez federal Ariel Lijo declaró como subrogante la incompetencia de su colega María Servini y remitió la investigación del “caso $LIBRA” a Marcelo Martínez de Giorgi. Así se unificará esa pesquisa con otra que tiene como acusada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Lijo consideró que “existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que resolvió que tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal, Eduardo Taiano, “a los fines de lograr una mejor administración de justicia”.

De derecha a izquierda, Servini de Cubría, Ariel Lijo y Martínez De Giorgi Ricardo Pristupluk

La decisión de Lijo conlleva el tercer pase de manos de la investigación sobre el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA en la Justicia argentina desde que se abrió la pesquisa en febrero pasado. El primer conflicto de competencia fue entre la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y Servini, que primó en la disputa, pero ahora su par Ariel Lijo la remite al titular del Juzgado Federal N° 8 de los tribunales de Comodoro Py.

A cargo del juzgado de Servini, que está de licencia, Lijo le remitió ahora la pesquisa a Martínez de Giorgi basado en que su colega debe unificar ambos expedientes, dadas “las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal” común a ambos, a diferencia de lo que ella misma había sostenido meses atrás, cuando rechazó un planteo similar.

Javier Milei con Hayden Mark Davis

De este modo, Martínez de Giorgi se quedó con uno de los expedientes más sensibles para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria apenas dos semanas después de obtener también que el juez federal Daniel Rafecas le remitiera otro expediente incómodo para la Casa Rosada. ¿Cuál? El centrado en el patrimonio en Estados Unidos que el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, no declaró ante el propio organismo tributario, ni ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Radicada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, la denuncia por el caso $LIBRA que recaló por sorteo en el juzgado de Martínez de Giorgi, a principios de marzo, apuntó Karina Milei. Entre otros, por la posible comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública.

El diputado Maximiliano Ferraro Hernan Zenteno - La Nacion

“En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente”, detallaron Ferraro y Frade en su denuncia. “Ya habían existido menciones sobre pago de candidaturas, que fueron solo eso. Coincidentes, pero menciones sin precisiones. Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas, y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados −luego difundidos− que la denunciada era la que pedía sobornos. Uno de los que primeros en hacerlo, fue el trader Hayden Davis”.

“Se puede suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar ‘Crypto $LIBRA’ y que haya sido tarifado de uno u otro modo”, sostuvieron los legisladores. “Los ingresos (nueve) según registros oficiales, de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. El día 16 de julio del año 2024 ingresó nuevamente con Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy”.