La “avivada” en un gol de la Copa Libertadores que hizo recordar a Ronaldo Nazario y a Ronaldinho

La jugada se volvió viral en segundos. Resultó una acción insólita y que sirvió para empatar un partido que se le presentaba muy complicado para el equipo local en la agonía del encuentro. Sucedió en el choque entre Bolívar y La Guaira que, en La Paz, igualaron 1-1, por el Grupo C de la Copa Libertadores, con una conquista de “avivada” que hizo recordar a Ronaldo Nazario, cuando jugaba con la camiseta de Cruzeiro.

El conjunto venezolano parecía tener controlado el desarrollo y daba un paso enorme en su visita en la altura de La Paz. La Guaira se imponía por 1-0 gracias a un gol de Flabián Londoño y Bolívar no podía encontrar soluciones. Sin embargo, cuando faltaban 10 minutos para el cierra del encuentro. El arquero Jorge Sánchez, que estaba siendo halagado por los comentaristas de la transmisión oficial por la seguridad que había transmitido durante el juego, puso la pelota en juego en su área y no advirtió que atrás tenía a un adversario.

Gol insólito

En ese momento, Dorny Romero estuvo alerta, apareció por la espalda del arquero, le robó el balón y con el arco vacío marcó la igualdad de la manera menos pensada. La reacción de los usuarios disparó todo tipo de comentarios y uno de ellos citó al recordado entrenador argentino, Juan Carlos Toto Lorenzo: “El fútbol es para vivos”.

Además, muchos recordaron que una acción similar había tenido a Ronaldo Nazario como protagonista. Las comparaciones aparecieron con el histórico gol de “Fenómeno” cuando jugaba con Cruzeiro, el 7 de noviembre de 1993. En aquella ocasión, el joven centrodelantero brasileño aprovechó una distracción similar del arquero uruguayo Rodolfo Rodríguez, de Bahia, para marcar en la goleada por 6-0.

Ronaldo déjà un renard des surfaces à ses tout débuts avec Cruzeiro dans un match contre Bahia où il marque cinq buts (6-0) le 7 novembre 1993 pic.twitter.com/9BCDRjjIBx — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) March 14, 2025

Otros citaron el “gol de avivada” en la que fue protagonista a Ronaldinho. Si bien no fue el astro brasileño el que marcó el gol, sí fue quien, en una partido en 2013 se quedó cerca de Rogerio Ceni “tomando agua”, se hizo el distraído y recibió un pase desde un lateral que le permitió sacar un centro a ras de piso para dejar de frente al gol a Jo que puso el 1-0 para Atlético Mineiro que terminó superando a San Pablo por 2-1.

Con este empate Bolívar y La Guaira, esperan expectantes el duelo de este miércoles entre Fluminense e Independiente Rivadavia, en el Maracaná, para determinar si el equipo argentino se mantiene en lo más alto del Grupo C, después de la victoria que consiguió en el debut al propio Bolívar.