Un exministro cercano a Cristina Kirchner se expresó en contra de sacar las PASO

El exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, se expresó este viernes en contra de la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2023. El actual intendente de Avellaneda, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, calificó de “inaplicable” la inciativa y opinó que dicha clase de debate “no tiene sentido”. Además, remarcó la necesidad de constuir una “mesa política” oficialista que permita “tomar decisiones” con miras a los comicios del próximo año.

Consultado en AM 750 sobre su salida del Gobierno a fines de octubre y su regreso a la gestión municipal, Ferraresi manifestó: “Era algo que tenía hablado desde el principio con el Presidente. Fui a hacer una tarea que fue cumplida y por lo tanto era tiempo de volver a estar en el territorio, en un tiempo donde me parece que es clave en la construcción política tender puentes; y uno estando en un lugar de ministro tiene algunas limitaciones para ese tipo de cuestiones. Como intendente, creo que podía ser mucho más útil en esto que hay que hacer, que es generar, mantener y profundizar la unidad del Frente de Todos (FdT), que es necesaria para el 2023″.

A continuación, se refirió a las cuestiones que el oficialismo necesita fortalecer y fue en ese contexto en el que advirtió sobre determinados debates que “no tiene sentido” dar, como es el caso de la eliminación de las PASO.

“Yo siempre digo que la política está sobre el resto de las cosas. Nosotros tenemos un problema político y tiene que ver con estructurar de una vez y para siempre el FdT. Con aciertos y errores, todos coincidimos en que esta estapa es central para redistribuir riquezas y empezar a dar señales (...) Me parece que es clave estructurar esa mesa del FdT que construya este camino y permita generar un programa”, sostuvo el mandatario.

Tras ello, señaló que durante la gestión de Alberto Fernández “empezaron a aparecer temas que no estaban en la letra chica del contrato” y generaron desencuentros dentro de la fuerza gobernante. “Apareció la pandemia, nunca habíamos discutido qué íbamos a hacer con la deuda externa (...) No nos pudimos poner de acuerdo con el tema del Impuesto a las Ganancias de los jueces”, enumeró.

Luego, reflexionó sobre la agenda del FdT con miras al futuro y acerca de las discusiones que el propio frente promueve. “En el tiempo que queda también hay que determinar con qué mecanismos vamos a elegir a nuestros candidatos políticos ¿Habrá o no primarias? Primarias va a haber, porque primero no hay manera de modificar la ley. Entonces, fijate que nos ponemos en debates internos que después son inaplicables. Vamos a imaginarnos que estamos todos de acuerdo en sacar las PASO y no tenemos los votos. Entonces, generamos un debate sobre temas que no tienen mucho sentido”, analizó.

Frente al mencionado escenario, remarcó la importancia de lograr una buena elección a nivel legislativo e insistió en la conformación de una mesa política para discutir las internas. “Nosotros hoy no tenemos esa mayoría legislativa y eso nos complica”, sostuvo y puso como otro ejemplo el proyecto de reforma del Poder Judicial que el presidente Alberto Fernández impulsó pero nunca se trató en Diputados.

Por último, observó: “Lo que tenemos que generar es un concenso político fuerte que tenga una agenda de verdad y tener mayoría legislativa; y a partir de ahí empezar a profundizar las cosas”.

