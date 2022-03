Un fallo judicial dio por válida la elección de Gastronómicos y Barrionuevo no logró desplazar a su excuñado

Después de 40 años como aliados, la disputa entre Dante Camaño y Luis Barrionuevo se dirimió en la Justicia. Un fallo de la magistrada Ana Clara Alfie determinó que la lista Gris pueda asumir en la conducción de la seccional porteña sindicato de gastronómicos, el 23 del mes actual.

El proceso electoral del 2 de diciembre último había sido desestimado porque quedó nublado de sospechas y acusaciones cruzadas que obligaron a la intervención de la justicia laboral y del Ministerio de Trabajo. Se había dispuesto una nueva fecha de votación, pero la medida de Alfie la dejó sin efecto, por lo que Camaño continuará al frente de la sede porteña de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), cargo que ocupa desde 1984.

Barrionuevo, que es el jefe nacional del sindicato, impulsaba una lista opositora con el dirigente Humberto Ballhorst para arrebatarle la seccional a Camaño, que fue su aliado durante 40 años y es su excuñado. “Fue un invento, un intento burdo de sacarme del sindicato. Armó la oposición a billeterazos”, criticó Camaño a su exaliado en declaraciones a LA NACION.

La conducción de Uthgra nacional tiene decidido apelar el fallo de Alfie. “Vamos a apelar a la Cámara. No creo que puedan asumir”, dijo a LA NACION Ballhorst, ex secretario de Organización de la seccional porteña.

Camaño no ve posible una reconciliación con Barrionuevo, que estuvo casado con su hermana Graciela casi 50 años. “Luis no es el mismo de antes. No es posible una reconciliación porque tiene cuervos detrás de él que le quieren robar y que le hicieron creer que podía ganar la elección”, dijo Camaño, no de los fundadores del sindicalismo macrista junto con Gerónimo Venegas, de la Uatre, cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada.