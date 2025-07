Un fiscal afirmó que lo que dice Milei en su cuenta verificada de X lo dice como Presidente

Un dictamen fiscal en una causa iniciada por un chico que reclama que Javier Milei borre un posteo contra él fija un criterio que, de trasladarse al caso $LIBRA, complicaría la estrategia de defensa del Presidente.

El fiscal federal de La Plata Oscar Julio Gutiérrez Eguía sostuvo que cuando Milei tuitea desde la cuenta @JMilei, que es una cuenta verificada con tilde gris (como de una autoridad de un gobierno), está actuando como Jefe de Estado.

Gutiérrez Eguía sostuvo así que debía darse curso, como un caso federal, a la presentación de Ian Moche, el chico de 12 años que tiene autismo y que le pidió a la Justicia que le ordene a Milei que borre un posteo referido a él.

En relación con el caso $LIBRA el Gobierno sostiene que Milei no tuiteó como Presidente cuando promocionó el lanzamiento de la criptomoneda, sino como un particular, pese a que lo hizo desde esta misma cuenta verificada con tilde gris.

Ian Moche con su madre, Marlene @ianmoche

El fiscal Gutiérrez Eguía reclamó que intervenga la justicia federal con el siguiente argumento: “Si bien nos encontramos en el ámbito del derecho no penal, vertida la publicación cuya eliminación se intenta, en la red social X, por el demandado en estos autos el Sr. Milei, en este caso en su rol de Jefe de Estado, verificado como funcionario tan en dicha red, entiendo que la justicia federal resulta competente en razón de las personas".

El juez de esta causa, Alberto Osvaldo Recondo, coincidió con el fiscal en cuanto a que su juzgado federal es “competente” para intervenir en el caso y notificó de la demanda al Presidente.

El abogado de Moche, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, fue quien primero advirtió sobre el paralelismo con el caso $LIBRA, que es investigado en los tribunales de Comodoro Py 2002 por el fiscal Eduardo Taiano.

Gils Domínguez dijo: “En el proceso judicial promovido por Ian Moche contra @JMilei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA. El Señor Fiscal Federal Nº 2 de La Plata Doctor Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que estaba habilitada la competencia federal en razón de la persona, debido a que el Señor Presidente Javier Milei, utilizó la cuenta en X con tilde gris reservada, según la reglamentación de la red social, a “individuos del gobierno Nivel nacional: Jefes de Estado (presidentes, monarcas y primeros ministros) y sus adjuntos y cónyuges”.

Y añadió: “Señor Presidente Javier Milei todavía está a tiempo de borrar el posteo y pedir una disculpa”.

El juez Recondo le dio ahora cinco días al Presidente para que responda al planteo de Moche.

Tuit y demanda

La demanda obedece a que el Presidente retuiteó un mensaje en que se lo mostraba a niño en distintas imágenes con Sergio Massa, con Cristina Kirchner y con el periodista Paulino Rodrigues, quien lo invitó a su programa en LN+ para que contara su experiencia con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según al madre del chico, el funcionario le dijo que si había tenido un hijo con una discapacidad era un problema de la familia y no del Estado. El mensaje que retuiteó el Presidente acusaba a la familia de ser ultrakirchnerista y las “pruebas” que aportaba eran esas fotos.

La demanda, redactada desde la voz de Ian, dice: “El usuario HOMBRE GRIS, luego de calumniar e injuriar a Paulino Rodríguez, me trato de mentiroso, me adjudicó ser parte de operación antidemocrática contra el señor Presidente Javier Milei, me endilgó una ideología política que no tengo y me acusó de ser un objeto o instrumento (no un sujeto de derecho) utilizado por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Este conjunto de calificaciones y adjudicaciones son falsas y configuran una clara forma de violencia simbólica, discursiva y digital que vulneran mis derechos y lesionan mi dignidad como niño de 12 años con autismo que ejerce legítimamente su derecho a expresarse y a participar en la vida pública en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.