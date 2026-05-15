Le quitarían al juez de Campana la causa por la quinta de Pilar que se le atribuye a la AFA

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló este viernes el fallo que había ordenado que la causa en la que se investiga la quinta de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sea investigado por el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La Casación ordenó que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe investigar el caso, según se desprende del fallo al que accedió LA NACION. Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos de González Charvay, un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA y que ahora quedó a un paso de perder el control del caso.

En la causa se investiga si la compra realizada en mayo de 2024 por parte de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, a través de Real Central S.R.L., de un predio de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en Pilar, se hizo con fondos desviados de la AFA. Los investigadores sospechan que Pantano y Conte oficiaron como testaferros de las autoridades de la entidad de fútbol que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero. La mansión está valuada en US$20 millones. Allí, además, se encontró una flota de autos de colección y hay un helipuerto.

El caso había comenzado a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas. Peroluego de poner en marcha las primeras medidas, el magistrado declaró su incompetencia y el caso, por orden del camarista Leopoldo Bruglia, pasó a tramitar en el fuero Penal Económico. Luego, por una decisión de la Cámara de San Martín, pasó a Campana, pero ahora la Casación decidió que sea la Cámara en lo Penal Económico la que defina. En el fallo de este viernes, los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky piden que se resuelva con “celeridad”.

La decisión final entonces recaerá en la Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes ya tienen a su cargo una causa contra las autoridades de la AFA. Se trata del procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigentes por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes. Es por la demanda que impulsó el Gobierno a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Cuando los actos con relevancia jurídica se desarrollan endistintas jurisdicciones,resulta aconsejable mantener la investigación en el juzgado que previno, sin que existan fundamentos que justifiquen el cambio de competencia”, señaló la Sala I en sus argumentos. Y añadió: “Aún se desconocen extremos relevantes, como el lugar de celebración de la operación inmobiliaria, la forma y el lugar de pago y la titularidad de los automóviles incautados”.

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