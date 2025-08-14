Un fiscal imputó a Milei, Lemoine y otros aliados libertarios por amenazas a la periodista Julia Mengolini
La investigación judicial indaga una presunta red dedicada a difundir mensajes intimidatorios y campañas de hostigamiento; analiza, además, si se financian con fondos estatales
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este jueves al presidente Javier Milei, a la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y otros referentes oficialistas -desde funcionarios a tuiteros- en el marco de la causa que enfrenta a la periodista Julia Mengolini con el jefe de Estado.
El expediente —caratulado “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”— investiga una serie de amenazas y hostigamientos contra la comunicadora, que ella atribuye a una campaña de odio impulsada desde las más altas esferas del Gobierno.
Entre los acusados figuran además el cineasta Santiago Oría; el militante libertario Daniel Parisini -conocido como “El Gordo Dan”- y el abogado, también militante, Alejandro Sarubbi Benítez, junto otros individuos no identificados. La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 2, a cargo del juez Lino Mirabelli.
En su dictamen, supo LA NACION, Domínguez solicitó además una batería de medidas de prueba para identificar y localizar a los responsables de las amenazas de muerte contra Mengolini y su familia. Ante la gravedad de los hechos, el magistrado dispuso medidas de protección como custodia policial.
El fiscal también pidió investigar la posible existencia de una organización financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de alto rango, destinada a hostigar y silenciar a críticos del gobierno.
Solicitó asimismo a algunas redes sociales datos sobre el origen y la circulación de publicaciones amenazantes, así como sobre la difusión de información falsa y la identidad de quienes las propagaron. El juez Mirabelli convalidó el planteo del Ministerio Público Fiscal, ordenó las medidas urgentes y delegó la investigación en Domínguez.
A raíz de la novedad, el dirigente social y abogado querellante Juan Grabois escribió en X: “Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga”.
El pasado mes de julio, Mengolini denunció que el Presidente, legisladores y aliados amplificaron información falsa y difamatoria en su contra. La acción legal se produjo tras la viralización de un video realizado con inteligencia artificial en el que se mostraba a la periodista en una escena sexual con su hermano.
El contenido fue rápidamente replicado por perfiles asociados con el oficialismo. A partir de eso, la titular de Futurock señaló que comenzó a recibir una ola de ataques en diversas plataformas.
Abogados de la organización Argentina Humana, liderada por Grabois, fueron los encargados de de brindar asesoramiento a Mengolini. El equipo legal denuncia que, desde diciembre de 2023, se habría activado “un aparato comunicacional organizado y financiado por el Estado” con el objetivo de silenciar voces disidentes.
