Un fiscal imputó a Milei, Lemoine y otros aliados libertarios por amenazas a la periodista Julia Mengolini

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este jueves al presidente Javier Milei, a la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y otros referentes oficialistas -desde funcionarios a tuiteros- en el marco de la causa que enfrenta a la periodista Julia Mengolini con el jefe de Estado.

El expediente —caratulado “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”— investiga una serie de amenazas y hostigamientos contra la comunicadora, que ella atribuye a una campaña de odio impulsada desde las más altas esferas del Gobierno.

Entre los acusados figuran además el cineasta Santiago Oría; el militante libertario Daniel Parisini -conocido como “El Gordo Dan”- y el abogado, también militante, Alejandro Sarubbi Benítez, junto otros individuos no identificados. La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 2, a cargo del juez Lino Mirabelli.

(FILES) Argentine President Javier Milei gestures during the presentation of his new book "Capitalism, Socialism, and the Neoclassical Trap" at the Luna Park stadium in Buenos Aires on May 22, 2024. Argentina's budget-slashing President Javier Milei on August 4, 2025, vetoed a law approved by parliament to increase pensions for the elderly and the disabled, arguing it undermined his attempts to balance the budget. (Photo by LUIS ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

En su dictamen, supo LA NACION, Domínguez solicitó además una batería de medidas de prueba para identificar y localizar a los responsables de las amenazas de muerte contra Mengolini y su familia. Ante la gravedad de los hechos, el magistrado dispuso medidas de protección como custodia policial.

El fiscal también pidió investigar la posible existencia de una organización financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de alto rango, destinada a hostigar y silenciar a críticos del gobierno.

Solicitó asimismo a algunas redes sociales datos sobre el origen y la circulación de publicaciones amenazantes, así como sobre la difusión de información falsa y la identidad de quienes las propagaron. El juez Mirabelli convalidó el planteo del Ministerio Público Fiscal, ordenó las medidas urgentes y delegó la investigación en Domínguez.

A raíz de la novedad, el dirigente social y abogado querellante Juan Grabois escribió en X: “Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga”.

NOVEDADES EN LA CAUSA MENGOLINI

Milei, Lemoine, funcionarios y twitteros libertarios, imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal, y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 14, 2025

El pasado mes de julio, Mengolini denunció que el Presidente, legisladores y aliados amplificaron información falsa y difamatoria en su contra. La acción legal se produjo tras la viralización de un video realizado con inteligencia artificial en el que se mostraba a la periodista en una escena sexual con su hermano.

El contenido fue rápidamente replicado por perfiles asociados con el oficialismo. A partir de eso, la titular de Futurock señaló que comenzó a recibir una ola de ataques en diversas plataformas.

Abogados de la organización Argentina Humana, liderada por Grabois, fueron los encargados de de brindar asesoramiento a Mengolini. El equipo legal denuncia que, desde diciembre de 2023, se habría activado “un aparato comunicacional organizado y financiado por el Estado” con el objetivo de silenciar voces disidentes.