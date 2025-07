Julia Mengolini contó el calvario que vive por las amenazas y ataques que recibe de cuentas libertarias

La periodista Julia Mengolini relató este martes el calvario que vive tras una fuerte campaña de hostigamiento digital que recibió de partes de cuentas asociadas con el oficialismo.

La dueña de Futuröck denunció que el presidente Javier Milei se sumó a la campaña y escribió sobre ella 93 veces en su cuenta de X. En tanto, recibió amenazas y videos de carácter sexual y pornográfico realizados con Inteligencia Artificial desde entonces.

“Acá se me quiso infligir dolor y torturar, y lo consiguieron por muchos días”, sostuvo Mengolini durante la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Fueron invitados especialistas, juristas, periodistas y personas afectadas por “la situación de violencia política contra las mujeres y las diversidades en el país”.

Entre quienes expusieron también se encontraban la periodista Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas. que denunció que existe ciberacoso de parte de esferas libertarias, y el diputado Esteban Paulón, que fue atacado por libertarios en el programa del influencer libertario Gordo Dan, donde lo llamaron pedófilo y le desearon que contrajera HIV.

El presidente argentino Javier Milei durante su intervención en un evento por el 171mo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

“Yo soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado Nacional, con una persistencia que no termina nunca”, detalló la periodista. Todo comenzó aproximadamente dos semanas atrás, cuando se viralizó un video realizado con inteligencia artificial en el que se mostraba a Mengolini en una escena sexual junto a su hermano. Esto fue replicado por cuentas asociadas al oficialismo.

Durante su paso por la comisión, se mostró conmocionada por lo ocurrido. “Esto es permanente hace mucho tiempo... Perdón si me tiembla la voz. Quiero que se sepa que no me tiembla la voluntad, es solamente que estoy conmovida de estar acá y el respaldo, que es fundamental y me da fuerza”, señaló.

Mengolini denunció que recibe permanentes ataques y amenazas. “Armaron videos pornográficos con IA donde me involucraron en relaciones incestuosas con mi hermano. Hay videos más naive [ingenuos] donde me beso con mi hermano que circulan en Twitter. Los sexuales circulan a través de Telegram y se mandan links en Reddit y otras redes más subterráneas, que a mí me envían todo el tiempo“, explicó.

Javier Milei apuntó contra Julia Mengolini

“Me llegan amenazas a todas mis casillas de mail y mis cuentas personales y, en paralelo, el presidente de la Nación, en un lapso de 48 horas, tuiteó 93 veces [sobre mí]. Esto genera acción directa”, sumó.

A continuación, Mengolini leyó los crudos mensajes que recibe día tras día de partes de estos perfiles. “Hija de mil puta, te juro que te voy a secuestrar, y vas a terminar tirada en una zanja toda destripada”, decía uno. “Tengo material tuyo teniendo relaciones con tu hermano, vos y toda tu familia van a terminar destripadas”, leía otro. Todos incluía insultos como “zurda de mierda”, “puta” o la llamaban a suicidarse.

“No es una conspiración o idea que tenemos, es el Presidente que tuitea cosas de este tenor y que se burló de esta campaña y de mí”, remarcó. Luego de los ataque,s la periodista denunció a Milei y un grupo de militantes libertarios por amenazas, intimidación pública, apología del crimen, asociación ilícita y presunta malversación de fondos públicos para financiar campañas de hostigamiento digital.

Mengolini es representada por Juan Grabois y Argentina Humana, quienes harán una presentación en la Facultad de Derecho sobre la denuncia, que involucra también a la diputada libertaria Lilia Lemoine, al director de Audiovisual, Santiago Oría, a Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, y otros exponentes y referentes de La Libertad Avanza. “Son muchos los delitos y las pruebas también. Pensamos sentar un precedente jurídico”, sentenció.

La exposición de Julia Mengolini en la comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados

La periodista tiene custodia permanente y también se le asignaron dos postas policiales en la puerta de la radio Futuröck y en su domicilio. También posee un botón antipánico.

La dueña de Futuröck pidió a los diputados que presten atención al “vacío legal” y que “hay mucho por hacer por el uso de la IA y las redes sociales, más allá de los tipos penales que existen”.

“Quisiera que empecemos con la reconstrucción de consensos mínimos que tienen que ver con el debate público y democrático, y con la humanidad. Esto es distinto a una fake news. Acá se me quiso infligir dolor y torturar, y lo consiguieron por muchos días. Porque mientras no me llegaba el respaldo, yo me sentía muy sola y totalmente mortificada cada vez que me llegaban los videos y mensajes de odio y ataques. Nadie debería pasar por una circunstancia como esta, nadie debería poder hacerle a nadie una circunstancia como esta. Ojalá de esta Cámara surja un repudio de este tipo de acciones", concluyó.