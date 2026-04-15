Un gobernador aliado de Javier Milei se adelanta y busca suspender las PASO en su provincia

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, hizo un movimiento que está en sintonía con el gobierno nacional y propuso suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en los comicios provinciales del año próximo. El bloque del oficialismo chaqueño presentó la iniciativa en la Legislatura provincial, con el argumento central del ahorro de dinero que implicaría evitar realizar una elección previa a las generales en las que se elegirá al próximo gobernador.

El interbloque Chaco Puede (la bancada del gobernador Zdero) presentó el proyecto para que las PASO no se realicen el año próximo en la provincia. La iniciativa se basa en diez razones, entre las cuales la primera es el costo que tendrían esos comicios. “Se destinan $3000 millones a una elección que no define cargos. Con este cambio, la plata irá adonde hace falta”, indicaron los legisladores oficialistas en un comunicado.

Los diputados provinciales del gobernador Zdero (mandatario radical que es aliado del Presidente, e incluso conformó un frente con La Libertad Avanza para las elecciones del año pasado) plantearon otros nueve argumentos para suspender las PASO del año que viene. Entre esos, subrayaron que se dejaría de “instar a la ciudadanía que vaya a votar varias veces al año”, así como se evitaría “que una instancia previa condicione el resultado final” y que se terminen “las jugadas y cálculos que no le importan a la gente”. Asimismo, resaltaron que no habría más “encuestas pagadas por todos” porque “las PASO dejan de ser un sondeo gigante financiado por los ciudadanos”.

El gobernador Zdero busca suspender las PASO en Chaco Pablo Caprarulo

La iniciativa de los diputados de Zdero está en línea con la estrategia del gobierno de Milei para las elecciones del año que viene. El oficialismo prepara una iniciativa en el Congreso para eliminar las PASO, además de reducir el financiamiento estatal de los partidos y endurecer las condiciones para su reconocimiento nacional y permanencia.

Oficialismo y oposición están empardados en las bancas de la Legislatura chaqueña, con 16 diputados por bando, divididos en distintos bloques. La iniciativa de la bancada del gobernador para suspender las PASO recién tomaría estado legislativo en la próxima sesión, prevista para el miércoles 29 de abril.

“La gente no quiere las PASO. Al gobernador le convendría suspenderlas. Con PASO, se le armarían frentes internos y en la oposición también, con lo que se ganaría músculo. Y no tiene plata. el gobernador era un militante de las PASO. Están instalando este tema porque el gobierno está detonado”, dijo a LA NACION una fuente de la oposición chaqueña, que remarcó que hay tres funcionarios provinciales que fueron llamados a interpelación en la Legislatura. El 1º de abril, concurrió el ministro de Producción, Oscar Dudik, en una sesión con final abrupto, y restan las exposiciones del titular de Vialidad provincial, Omar Canela y el jefe del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep), Rafael Meneses.