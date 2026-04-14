Con el aval de Milei, Adorni ya prepara una defensa judicial para su exposición en el Congreso

La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso para dar su informe de gestión el próximo 29 de abril ya se prepara, por estas horas, en la Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela, según confirmaron a LA NACION fuentes del Ejecutivo.

Por un lado, un grupo se ocupa estrictamente con temas de gestión y, por otro, se armó una mesa que está abocada a las causas judiciales que involucran al gobierno, y al que apuntaron en sus preguntas desde diferentes espacios de la oposición.

Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al funcionario, su presentación ante la Cámara de Diputados constará de dos partes. Primero, la que está vinculada con su informe -estiman que se podría tener una extensión de media hora o cuarenta y cinco minutos-, que apuntará estrictamente a las cuestiones de gestión.

Adorni reapareció ayer y se mostró junto a Karina Milei, su principal sostén político Presidencia

Luego será el turno de responder las preguntas que mandaron los legisladores. Llegaron más de 4800, pero en la Casa Rosada explican que ese número ya se redujo a 2100 por la cantidad de preguntas similares.

En lo que será la respuesta a buena parte de ellas ya trabaja el equipo de jefatura de Gabinete orientado a lo legal. Allí están englobados los casos por supuestos hechos de corrupción que acechan a la administración libertaria: el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la causa por la difusión de la criptomoneda $LIBRA y la investigación penal por enriquecimiento ilícito que involucra al propio jefe de ministros tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes.

En los despachos oficiales afirman que intentarán “abordar las inquietudes” de los opositores, pero no dan mayores precisiones. De hecho, respecto de la situación de Adorni, aventuran que analizarán cerca de la fecha de la convocatoria en Diputados “en qué punto está la causa” y a partir de eso se decidirá qué dirá el funcionario en el recinto. “Sobre la fecha se verá”, apuntan.

El ministro coordinador había eludido hablar o dar detalles sobre su patrimonio en la conferencia de prensa del 25 de marzo pasado -su última alocución pública-. En la Casa Rosada se muestran confiados en que la causa se terminará cayendo, pese al avance de la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, que recogió testimonios, y pidió el levantamiento del secreto bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para el entrecruzamiento de datos.

Hoy, LA NACION reveló que Adorni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) la compra que hizo Angeletti, su mujer, de la vivienda en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Ese dato debía figurar en el anexo reservado de su presentación del año pasado. El funcionario recién lo agregó la semana pasada.

En Balcarce 50 insisten en que lo judicial formará parte de las respuestas a las preguntas y no del eje central del discurso de Adorni ante la Cámara de Diputados.

Pese a versiones que indicaron lo contrario, en la cúpula del poder dan por hecho que el presidente Javier Milei acompañará a Adorni al Congreso para presenciar su exposición en el recinto.

“No salimos a desmentir nada, porque no vale la pena, pero Javier va a estar ese día con Manuel”, subrayaron por estas horas en el palacio de Gobierno en referencia a versiones que dieron cuenta de que el mandatario no asistiría.

Milei encabezó la última reunión de Gabinete

De concretarse la presencia del mandatario sería un nuevo respaldo a su jefe de ministros, en línea con lo que vino haciendo desde que comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.

El apoyo del jefe del Estado y de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se materializó a lo largo de los últimos casi cuarenta días en gestos públicos y mensajes en redes sociales. “Ni Karina, ni Javier le van a soltar la mano a Manuel”, repiten en Casa Rosada.

Para preparar su exposición, Adorni se valdrá, al menos de momento, de su propio equipo. La parte vinculada a la gestión estaría en manos de Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, y la de legales, en un equipo liderado entre otros por Federico Sicilia, secretario de Coordinación Legal y Administrativa, según consignó un estrecho colaborador de Adorni.

Para la primera parte se trabaja en coordinación con información que se les requiere a los distintos ministerios. Por lo pronto, en Balcarce 50 descuentan que las 4800 preguntas enviadas por los legisladores serán reducidas a menos la mitad, ya que consideraron que muchas estaban “repetidas”.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fue este lunes durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El titular de la Cámara Baja confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.

Respecto de la situación de Adorni, Menem envió un mensaje claro. “Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución”, enfatizó el titular de la Cámara baja, quien aludió a que los distintos bloques ya elevaron más de 4800 preguntas a ser respondidas por el funcionario. Todo un récord que, manifestó Menem, solo exhibe un intento de la oposición de desgastar al Gobierno.

Frentes de tormenta

El de $LIBRA fue el primer caso de presunta corrupción que sacudió al gobierno nacional, en febrero de 2025. Seis meses después estalló el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en marzo de este año comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de la atención mediática y como objeto de una investigación judicial.

Por los tres hay investigaciones penales en los tribunales federales de Comodoro Py. De todas ellas, la más avanzada es la de Andis, en la que ya hay una serie de procesamientos, entre ellos a su extitular y examigo personal del Presidente, Diego Spagnuolo.

Milei, en 2021, durante una visita al instituto de Novelli

La semana pasada, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron citar nuevamente a indagatoria a Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete yDaniel Garbellini, en el marco de una ampliación de la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la agencia.

La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Andis.

Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Desde que estalló el caso, el Gobierno intentó despegar a la hermana del Presidente o su mano derecha. De hecho, en la Casa Rosada consideraron que Spagnuolo era un “cuentapropista”.

La de $LIBRA es la causa que en febrero de 2025 dejó al propio presidente en el centro de la tormenta.

El 14 de febrero de 2025, el mandatario publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en la Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”.

En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo. El caso fue denunciado por la oposición y es objeto de una de las causas que hay contra el Gobierno en los tribunales de Retiro.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

En tanto el caso de Adorni comenzó el 8 de marzo pasado, luego de que se conociera que su esposa había viajado a Nueva York en el avión presidencial. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”.