Un grupo de fiscales generales define el futuro de Stornelli

Analizan si debe ser sancionado por su relación con el espía ilegal DAlessio; en las próximas semanas darán a conocer su decisión Fuente: Archivo

Hernán Cappiello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019

El consejo de fiscales que evalúa la conducta de Carlos Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción, está en condiciones de decidir, probablemente en las próximas tres o cuatro semanas, si corresponde sancionar al fiscal, desestimar las denuncias en su contra o iniciarle un juicio político por sus relaciones con el falso abogado y espía Marcelo D'Alessio, detenido en Dolores, acusado de espionaje ilegal y extorsión.

Por lo pronto, Stornelli recusó a uno de los cinco fiscales generales que integran este consejo y fracasó porque el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, rechazó ese pedido. Se trataba de Alejandro Alagia, un experimentado funcionario judicial, coautor con Eugenio Zaffaroni de numerosos tratados de derecho penal de referencia obligada. Stornelli había cuestionado expresiones de Alagia contra los organizadores de la marcha del 18 de febrero de 2015 realizada con motivo de cumplirse un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Pero Casal entendió, por un lado, que el pedido para impugnar la conformación del consejo ya había pasado y la solicitud de Stornelli había sido extemporánea. Además, entendió que Alagia no había personalizado sus críticas en nadie en particular y que la cuestión sobre la que debe decidir el consejo evaluador no está ligada a ese asunto. Por lo tanto, Casal concluyó que no había motivos para separar a Alagia del consejo.

Así quedó conformado el grupo que debe decidir sobre el futuro del fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción con Alagia, que integra la comisión directiva de la agrupación Justicia Legítima.

Los otros cuatro funcionarios que integran el consejo evaluador son Julio Piaggio, de La Plata; Guillermo Pérez de la Fuente; Alejandra García Netto, y Oscar Ciruzzi.

Piaggio y Pérez de la Fuente fueron nombrados en el consejo evaluador por Casal. Alejandra García Netto fue designada por Alejandra Gils Carbó y era cercana a la exprocuradora; Ciruzzi es otro histórico funcionario judicial con muchísima experiencia, quien, al igual que Alagia, fue designado en la época en que el procurador general era Esteban Righi.

Más allá de sus ideas políticas, todos son funcionarios judiciales de larga trayectoria, mucha experiencia y probada formación como para evaluar a sus pares.

Este consejo evaluador ya se reunió una vez desde que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla promovió que se investigara al fiscal de la causa de los caudernos.

Tras ese primer encuentro, ahora se espera una nueva reunión para decidir qué hacen con Stornelli, ya que todos los integrantes del cuerpo fueron confirmados.

El futuro

Los miembros del consejo tienen cuatro opciones: pedir la realización de alguna medida previa, sugerir que se abra un sumario administrativo para imponer una sanción al fiscal, desestimar la denuncia o entender que la gravedad de los hechos amerita que se inicie un jury.

Si prosperara esta última opción, Stornelli podría ser suspendido y hasta perder los fueros, con lo que se expone a ser detenido. El dictamen de este consejo evaluador no es vinculante. El procurador Casal, al final del trámite, será quien tome la decisión sobre el futuro de Stornelli.

Para expedirse, el consejo no tiene plazos. Pero la experiencia, dijeron a LA NACION fuentes de la procuración, señala que el consejo no demora más de un mes en pronunciarse. En este caso, ya se reunieron una vez, por lo que se estima que no dilatarán mucho un dictamen.

Los fiscales generales accedieron al expediente que se lleva adelante en la Procuración, donde ya declararon los empleados de Stornelli y el propio fiscal hizo su descargo por escrito. A este expediente, que ya reúne cuatro cuerpos, se sumaron evidencias de la causa que sigue el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien investiga a Stornelli por supuesta extorsión y asociación ilícita.

El juez citó a indagatoria a Stornelli tres veces, pero el fiscal no concurrió a Dolores y en cambio recusó dos veces a Ramos Padilla y planteó su incompetencia.

La Cámara Federal de Mar del Plata ya rechazó las recusaciones y aún no se pronunció sobre si el juez es competente o no para tener el caso. Ante la ausencia de Stornelli, Ramos Padilla lo declaró en rebeldía, lo que implica que no considera que se encuentra a disposición de la Justicia. La cuestión de la rebeldía de Stornelli también será analizada por el consejo evaluador de fiscales. Stornelli está acusado de formar parte de una presunta red de espionaje ilegal con agentes de inteligencia, integrantes del Poder Judicial, políticos y el falso abogado D'Alessio, con quien el fiscal mantuvo chats por WhatsApp.

La ley le daba a Casal la posibilidad de archivar las denuncias sin darles trámite, pero la procuración entendió que debía realizarse una investigación.