Jones Huala inició una huelga de hambre en reclamo de “un juicio justo” y condiciones carcelarias “dignas”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Facundo Jones Huala comenzó esta semana una huelga de hambre líquida para reclamar, según sostiene, por la vulneración de derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno.

A mediados del año pasado, el líder mapuche fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut) tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). En octubre de 2025, Jones Huala ya había iniciado otra huelga de hambre para exigir un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.

Ahora, tal como informaron sus abogados, Jones Huala volvió a subrayar esa demandas, además de “condiciones carcelarias dignas, aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), medidas diferentes al encarcelamiento, y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche”.

A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que Jones Huala permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.

Esta semana, antes de iniciar la huelga de hambre, el líder mapuche envió un escrito al Juzgado Federal de Bariloche en el que explica las razones de su decisión. Según denunciaron sus abogados defensores, “el escrito fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.

En la nota dirigida al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de la Unidad Penitenciaria y al Poder Ejecutivo, Jones Huala indicó: “Me dirijo a ustedes en mi condición de preso político mapuche, con el fin de informar que nuevamente inicio huelga de hambre, líquida, de carácter indefinido, con posibilidades de convertirla en huelga seca. En carácter de lonko, autoridad tradicional de mi lof, comunidad, el velar por el respeto a mis derechos políticos y culturales es hacerlo para toda mi gente. No sólo vengo a denunciar la prisión política, sino, y por lo mismo, el agravamiento en las condiciones de detención”.

Además de subrayar que en la cárcel de Rawson “no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche”, Jones Huala señaló: “En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos”.

Jones Huala

Y continuó: “En lo que atañe a mi cultura, es muy poco lo que se respeta. No puedo usar mi vestimenta, ni realizar mis prácticas más que cuando el servicio lo permite. Están rompiendo mis vínculos familiares y comunitarios, atentando a mi cultura y espiritualidad. No tengo acceso no solo al lawen (medicina), sino tampoco a alimentos mapuche, siendo que no sólo no estoy condenado ni siquiera procesado, aún con conducta diez”.

En tanto, sus abogados añadieron: “Como evidente represalia al inicio de la medida, inmediatamente le comunicaron a Facundo que no se le permitiría concurrir a clases, como lo viene haciendo cotidianamente, y se lo obligó a salir al patio durante el ‘recreo´ que los presos disponen como derecho, pero, desde ya, no como obligación. La razón de estas actitudes (como de la convergencia de fiscalía, juzgado y servicio penitenciario en negarle a Facundo su derecho a estar detenido en una cárcel más cercana a su familia y comunidad en Esquel) es su condición de preso político y su actitud de reivindicación de sus convicciones y de su derechos y los de todos los detenidos”.

Entre las demandas de Jones Huala figuran también la devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto; la solución política, no judicial ni represiva, al conflicto histórico; la aplicación del artículo 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional (reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos); así como la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.

El líder mapuche también pide que se retire de la lista de organizaciones terroristas a todas las lof y organizaciones mapuche y considera que deben existir protocolos culturales acordes en el sistema penitenciario y toda institución que nos obligan a transitar. También demanda “el cese y retiro de mineras, petroleras, transnacionales y terratenientes del Wallmapu, y la libertad a todos los presos políticos mapuche”.

En julio de 2024, mientras permanecía preso en Chile por una condena impuesta en 2018, Jones Huala inició una huelga de hambre seca. Mantuvo la medida durante más de un mes y su estado llegó a ser de “de extrema gravedad”, según indicaron en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco. Finalmente, a mediados de agosto de 2024, la Corte Suprema de Chile resolvió que el líder mapuche estaba “ilegalmente privado de su libertad” en el país trasandino (había habido un error en el saldo de pena que le quedaba por cumplir) y dispuso su liberación.