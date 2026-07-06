Un juez acusado de usar expresiones antisemitas en las redes apeló a un fallo que favoreció a Milei para defenderse

El suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López comenzó hoy a ser juzgado acusado de discriminación por usar expresiones antisemitas en sus redes sociales. Frente al Consejo de la Magistratura, López se defendió citando un fallo en favor de Javier Milei en una disputa con un niño con autismo de 12 años que pidió que se le ordenara al Presidente retirar un tuit que aludía a él y lo asociaba a “los kukas”.

La fiscalía reclamó al Jurado de Enjuiciamiento su destitución, tras citar mensajes en la red social X que el propio acusado reconoció que era de su autoría. Se lo acusó de atacar a la comunidad judía, incitar al hostigamiento digital y difundir ideas conspirativas.

La defensa, en cambio, habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión y en la “independencia judicial”.

“Nunca actué con mala fe ni con ánimo de ofender. Mis opiniones no fueron ataques personales. Tuvieron que buscar con lupa porque no encontraron un tuit que acusara a la comunidad. Este magistrado ha ejercido su función durante 40 años sin ninguna sanción disciplinaria”, afirmó López, y dijo que la acusación es “maliciosa”.

Luego del dictamen de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el juez Alfredo López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó.

El jury al juez López en el Consejo de la Magistratura Consejo de la Magistratura

El Plenario del Consejo de la Magistratura votó enviarlo al Jury. Ese proceso se inició hoy y seguirá durante esta semana con la citación de testigos.

El Jurado de Enjuiciamiento está a cargo de los jueces Marcelo Bartumeu Romero (Tribunal Oral Criminal 25 de CABA), Néstor Barral (Cámara Federal de San Martín), la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria), quien siguió la audiencia por Zoom.

La acusación está a cargo del abogado Alberto Maques y el senador Luis Juez, en nombre del Consejo de la Magistratura. “Venimos a sostener el pedido de destitución del juez Alfredo López. Cuando nos tocó examinar su conducta en la comisión, nos planteamos si estábamos frente a la libertad de opinión que tiene cualquier ciudadano. Pero a medida que nos fuimos adentrando en la investigación de la causa, en ese órgano colegiado, plural, en el que coincidimos muy pocas veces, hubo una mirada unívoca, única. La conducta del juez López es absolutamente incompatible con lo que un ciudadano común espera de un juez federal”, afirmó.

Incluso, el senador Juez señaló que creyó que cuando se lo citó por el artículo 20 (una suerte de indagatoria), López iba a tener una actitud reflexiva e iba a disculparse, algo que no sucedió. Incluso, según el relato del senador cordobés, López intentó contextualizar sus expresiones con el conflicto de Gaza y afirmó que no violó la buena conducta que debe tener un juez.

El senador Luis Juez es uno de los integrantes del proceso contra el juez López por expresiones antisemitas Consejo de la Magistratura

La acusación mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen. Entre ellos, una encuesta que promovió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

Las denuncias contra López fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda de la Fundación Apolo, con base en los posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP.

Para los consejeros Juez y Maques, en nombre del Consejo, López no puede seguir siendo juez. El senador se lamentó porque anteriormente, con otra integración, el magistrado ya había tenido denuncias y se las “había dejado pasar”. Y añadió: “Si en ese momento se hubieran motorizado sanciones, (López) no se habría envalentonado”.

La defensa del juez López afirmó que no hubo “actos discriminatorios contra la comunidad judía”, se quejó porque las agrupaciones que lo denunciaron se “arrogaron” el derecho de cuestionar a un magistrado de la Nación “como si fuera en nombre de toda una colectividad” y criticó la “teatralización” de la acusación.

López se quejó diciendo que no se le pueden adjudicar a él “respuestas de terceros” y citó, para ello, un fallo en favor del presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre de Ian Moche, por sus posteos en X. En ese sentido, dijo que esa sentencia estableció que los reposteos “no implican” coautoría.

“La cuestión a determinar trasciende a mi persona y sentará un precedente por primera vez a nivel nacional e internacional. Lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos. Como jueces no perdemos la condición de ciudadanos”, afirmó ante el jury.

En su descargo, López aseguró que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, resaltó que sus tuits no merecieron ni una denuncia penal ni una demanda civil, enfatizó que versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de la decisión de la Corte Penal Internacional y reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación”.