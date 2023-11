escuchar

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un dictamen que reveló la existencia de cientos de informes secretos de inteligencia sobre miles de “objetivos”, que incluyeron altos políticos, jueces de la Corte y la justicia federal, periodistas y empresarios. En el caso aparecen dos funcionarios kirchneristas, uno de ellos, el camporista Fabián Rodríguez, supuesto promotor y financista del espionaje, según el dictamen fiscal.

¿Cómo empezó la causa en la que salió a la luz una megaoperación de inteligencia?

La historia empezó cuando se descubrió que Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero procesado por haber hackeado el teléfono del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, también hackeó las líneas de cuatro jueces que tenían casos de alto voltaje político: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu (dos de los tres que condenaron a Cristina Kirchner), y los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Ezequiel Nuñes Pinheiro, acusado de hackear al ministro de seguridad Marcelo D´Alessandro ENRIQUE GARCIA MEDINA

Como ese tramo del caso involucraba a magistrados federales, pasó a Comodoro Py, mientras lo de D’Alessandro se tramitaba en la Ciudad. Por sorteo, les tocó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal federal Gerardo Pollicita.

Después, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció que alguien pretendió sacar líneas telefónicas a nombre de él sin su conocimiento. Esta nueva denuncia la recibió también Pollicita, que hizo las primeras medidas urgentes y la envió a sorteo. Le tocó entonces a Martínez de Giorgi con otra fiscal, Paloma Ochoa, pero Martínez de Giorgi consideró que, por conexidad, debía investigarse con la causa de los jueces y Nuñes Pinheiro. En este expediente hoy están formalmente imputados Nuñes Pinheiro, otro misionero llamado Santiago Machado y el policía retirado Ariel Zanchetta, convertido en el personaje clave del caso por toda la información que se encontró en sus teléfonos. Y la causa avanza hacia otros posibles responsables.

¿Quién es y por qué detuvieron al policía Ariel Zanchetta?

Ariel Zanchetta es un policía retirado que se presenta como periodista. Los investigadores llegaron a él buscando cómo se hacía Nuñes Pinheiro de los datos personales de los jueces que necesitaba para tomarles sus teléfonos. Pollicita detectó que los datos eran buscados en una base de datos llamada Sudamericadata. Ante su consulta, los responsables de esa base le respondieron que quien figuraba como responsable de la búsqueda de la información de los jueces era Zanchetta. El 26 de junio de este año, Zanchetta fue detenido y desde entonces está preso.

¿Cuál es su vínculo con los servicios de inteligencia?

El suboficial retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta

Según el dictamen de Pollicita, Zanchetta fue 25 años agente de la Policía Federal Argentina (desde 1988 hasta 2013) y “en ese marco, habría obtenido formación y experiencia en la realización de actividades de inteligencia”. Después -dice el fiscal- fue incorporado como agente “inorgánico” de la SIDE, “cuanto menos hasta fines de 2015″ y en ese rol “habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de dicho organismo”. Según Pollicita, Zanchetta nunca abandonó sus tareas de espía para terceros: “Cuanto menos, desde comienzos del año 2016 y hasta su detención el 26 de junio de 2023, se habría dedicado en forma constante y permanente a la realización de actividades de inteligencia ilegal”.

¿Qué elementos encontraron en poder del acusado?

Los investigadores se llevaron de lo de Zanchetta computadoras y teléfonos, y se ordenó un gran “allanamiento informático”. Así se encontraron los 1196 informes sobre diferentes “objetivos”, desde el presidente Alberto Fernández y los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, hasta jueces, periodistas, sindicalistas y religiosos. Hasta ahora, lo analizado fueron dos computadoras y un teléfono, dijeron fuentes judiciales. Resta revisar el contenido de 17 aparatos más.

¿Cuál es el vínculo de Zanchetta con los dirigentes kirchneristas Rodolfo Tailhade y Fabián “Conu” Rodríguez?

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio político contra los jueces de la Corte y denunciante habitual de diferentes magistrados, y Fabián “Conu” Rodríguez, alto dirigente de La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner, figuran entre los contactos de Zanchetta.

En el informe incorporado a la causa aparecen diálogos entre el policía retirado y ellos dos. Pollicita transcribe un intercambio de chats entre Zanchetta y Rodríguez, en el que el funcionario camporista le pide información sobre Victoria Tolosa Paz, cuando se hizo público que iba a ser ministra de Alberto Fernández. Rodríguez le envía un link del sitio web del “country donde vive la nueva ministra de Desarrollo Social”. Zanchetta le pregunta: “Necesitas un parte. O armo algo para portal. De esta tengo todo”. Rodríguez le responde: “Todo suma” y sobre el parte: “Esto me vendría bien también. Para tener”. Zanchetta contesta: “Dale, te mando toda la tira como le decimos nosotros. Mañana lo tenés. Y armo nota tema country por dios esta mina no toca a un pobre no con una caña y si lo toca con una caña se lava las manos con alcohol”.

Chats entre Zanchetta y Rodríguez

Según Pollicita, está probado que Rodríguez le pagaba a Zanchetta “a través del otorgamiento de pauta oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que concedía el Ministerio de Comunicación Pública de dicha provincia”. El fiscal recuerda que Rodríguez fue Subsecretario de Coordinación de Medios desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de asumir su cargo actual en la AFIP.

En cuanto a Tailhade, no figura en el dictamen de Pollicita, pero del informe sobre el teléfono de Zanchetta surgen intercambios con el diputado, informaron fuentes judiciales. Entre los diálogos incorporados a la causa hay uno en el que Tailhade le pide: “Cuando quieras contame lo de Juez” y, ante la confirmación de Zanchetta de que se lo va a pasar, el diputado le dice: “Te paso un correo seguro”. Además, Tailhade le agradece un informe sobre las causas de Elisa Carrió y Zanchetta le ofrece los chats de los jueces y funcionarios que viajaron a Lago Escondido y hablaban sobre cómo ocultarlo. Tailhade se presentó en la Justicia y se puso a disposición. LA NACION contactó a Tailhade y a Rodríguez para obtener su versión de los hechos pero ninguno respondió

Chats

¿A qué políticos y figuras públicas hacían seguimientos?

Zanchetta “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas obtuvo y reunió información personal de miles de personas -entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia”, escribió Pollicita.

Según supo LA NACION, había informes básicos, con datos tales como trabajo, ingresos, nombres de sus familiares, y otros que incluían seguimientos, datos de informantes y cámaras ocultas.

La lista de los políticos objetos de las investigaciones incluye a Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier y Daniel Lipovetzky, entre otros. De los jueces, se siguió a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de la Casación Federal, a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky; de la Cámara Federal porteña, a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También a otros jueces federales, como Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. Entre los periodistas, a Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro Etchecopar, Pablo Duggan. Entre los empresarios, a Ángel Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc. A artistas, como Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián y Dipy Martínez; a dirigentes sociales como Juan Grabois y Milagro Salas.

¿Cuáles son los próximos pasos de la investigación judicial?

El dictamen de Pollicita incluye el pedido de una serie de medidas de prueba que no se dieron a conocer y que Martínez de Giorgi deberá resolver si dispone; entre ellas, nuevos allanamientos. El fiscal, además, pidió que se volviera a citar a indagatoria a Zanchetta para que responda por estas nuevas acusaciones, porque hasta ahora solo está procesado por haber recopilado la información necesaria para tomarle las líneas a Borinsky y Hornos.

¿Puede haber otros políticos implicados en la causa?

Hasta ahora los imputados siguen siendo formalmente tres, dijeron esta mañana fuentes del caso, pero no se descarta que la causa avance hacia otros posibles acusados. En el caso de Fabián Rodríguez, si bien no fue llamado a indagatoria, fue allanado y el fiscal destaca en su dictamen que, según las pruebas de la causa, fue él quien le seleccionó un “blanco” a Zanchetta (por Tolosa Paz), le encomendó que hiciera un “parte” y le confirmó que siguiera “reportando” a él.

¿Qué papel juegan en esta historia los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sometidos a un intento de juicio político por parte del kirchnerismo?

Tres de los cuatro jueces de la Corte son víctimas del presunto espionaje ilegal que se investiga en la causa. Rosatti, además, es denunciante en este expediente. Mientras el caso avanza, los cuatro ministros del máximo tribunal están siendo investigados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y uno de los principales impulsores del proceso es Tailhade, que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue director de Contrainteligencia de la SIDE. Antes de fin de mes, esa Comisión, que tiene mayoría oficialista, debe dictaminar a favor o en contra de abrir el juicio político de los jueces. Los diputados iban a reunirse hoy, pero a último momento levantaron la sesión de la Comisión.