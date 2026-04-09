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La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su mujer para investigar todos sus movimientos de fondos

El juez federal Ariel Lijo tomó esta medida para contar con un detelle en profundidad de las cuentas, tarjetas de crédito, inversiones y demás operaciones del jefe de Gabinete y su esposa, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito

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Adorni y Bettina Angeletti, en 2023, en la Casa Rosada
Adorni y Bettina Angeletti, en 2023, en la Casa Rosada

El juez federal Ariel Lijo levantó hoy el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos. El levantamiento había sido solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la investigación penal, y el objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.

La medida también tiene busca -afirmó el fiscal en su pedido- “verificar el origen, circulación y aplicación de los fondos involucrados, contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas, adquisiciones, pasivos, consumos y demás movimientos observados, y establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.

Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni. La lista de las personas cuyos movimientos será investigados incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Pollicita informó que pedía las medidas que afectan a Adorni y a su esposa después de analizar “los elementos ya incorporados” en la causa; entre ellos, los informes registrales, escrituras, declaraciones juradas patrimoniales y declaraciones testimoniales.

Pollicita pidió que se levante el secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti desde el 1 de enero de 2022, para hacer “una correcta reconstrucción del patrimonio de los nombrados con anterioridad al ingreso de Manuel Adorni a la función pública, así como de examinar, con la amplitud temporal necesaria, las variaciones patrimoniales registradas antes y después de ese hito”.

Una vez levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: pidió ya que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti, la firma MasBe [la consultora de coaching de Angeletti] con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado".

También, que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

La lista de los movimientos que el fiscal precisa que quiere que le informen es muy larga. Incluye, por ejemplo, “el detalle de ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación que pueda ser de importancia para la pesquisa, con identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto”.

Otras medidas

En paralelo con lo derivado del levantamiento del secreto fiscal, Pollicita reclamó a ARCA que le remita la información que tenga de Adorni, Angeletti y MasBe, desde el 1 de enero de 2022, y “copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, con sus formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y eventuales rectificativas”.

También cualquier información de índole laboral o previsional que tenga sobre ellos y lo que hubieran facturado.

En cuanto a las mujeres que aparecen como acreedoras de Adorni y su mujer, Pollicita pidió que, una vez levantado el secreto fiscal, ARCA le aporte la toda información patrimonial y económica “que resulte necesaria para establecer si contaban con capacidad económica compatible con los mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en autos". Enumeró, entre otras cuestiones, las declaraciones juradas impositivas presentadas, los ingresos declarados, los bienes y activos y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones” relativas a los inmuebles de la calle Miró (el departamento que compró Adorni en Caballito), en la avenida Asamblea (su departamento anterior, que hipotecó el 15 de noviembre de 2025) y el lote 380 del barrio Indio Cua, donde está la casa que Angeletti compró ese mismo día.

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