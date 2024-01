escuchar

El economista español Jesús Huerta de Soto -conocido por intercambiar numerosos elogios con Javier Milei- habló sobre las medidas económicas que aplicó el Gobierno en sus primeras semanas y elogió al Presidente por “haber hecho popular la idea de la libertad”. “Se va a inmolar. No saben lo que es dedicarse a la política, y más en un país como la Argentina. No es que sea especialmente malo; es como España, es destrozar la vida”, aseguró durante una de sus clases en la Universidad Complutense de Madrid.

Y agregó: “Le debemos algo de un valor intenso para la humanidad: haber traído a la agenda la libertad, y el despertar a los ciudadanos de su letargo”.

El catedrático continuó: “Cuántos ahora están diciendo: ‘Es que yo no lo sabía, ahora que lo escucho me doy cuenta de lo que yo soy, anarco-capitalista. No Importa lo que suceda en Argentina, aunque deseo que tenga mucho éxito, pero ya lo que ha logrado Milei tiene un valor inmenso”.

Asimismo, aseguró que las ideas de Milei son las que él “lleva 40 años repitiendo” y “ahora ya tienen un eco universal”. “Bien por Milei. Como le salga medianamente bien... Fíjense ustedes la que se organiza”, afirmó, destacando que el Presidente fue “un discípulo que fue uno de los motivos de mayor alegría en su vida”.

Finalmente, lanzó una curiosa propuesta. “Sería para dar el Premio Nobel de Economía, a Israel Kirzner como máximo representante vivo de la escuela austríaca de Economía, y al presidente Javier Milei como alguien capaz de llevar a la práctica ese ideario”, sentenció el profesor.

La respuesta del Presidente no tardó en llegar. Como es habitual, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para agradecerle al “profesor” -como suele referirse a Huerta de Soto y calificó a sus clases de “magistrales.

.@JHS_Oficial muchas gracias GRAN PROFESOR por dedicar una de sus clases magistrales al análisis de lo que fue mi discurso en el WEF de Davos.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/HE5bn8Y825 — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2024

Este no es el primer intercambio entre el mandatario y el profesor español. Durante el discurso de asunción el 10 de diciembre, Milei citó al economista español: “Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”.

Por su parte, Huerta de Soto le agradeció “enormemente” al presidente que lo “haya mencionado en su primer discurso como Jefe de Estado”.

