Un reproche opositor a Cristina Kirchner por su “simpatía con Rusia”

La sesión del Senado en la que se debate el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo esta tarde algunos pasajes de alto voltaje y chicanas entre los bloques del oficialismo y la oposición. Desde la “simpatía” de Cristina Kirchner por Rusia, pasando por la “fuga de capitales” durante la administración de Mauricio Macri y llegando a la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner catalogada irónicamente como “formación de activos externos”, el debate parlamentario estuvo cruzado por la clásica picardía política criolla.

Antes del arranque formal del debate sobre la deuda, el senador riojano Julio Martínez solicitó que se lo invite al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a que exponga ante el Senado y la Cámara de Diputados sobre la guerra en su país. Pero Cristina Kirchner, quien presidía la sesión, prácticamente no lo escuchaba, más interesada en cuchichear con el secretario parlamentario Marcelo Fuentes y la secretaria administrativa, María Luz Alonso.

“Sería muy bueno escuchar al presidente de Ucrania como lo está haciendo en distintos parlamentos del mundo, el de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Una iniciativa similar el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri. Este no es un proyecto que pretende ser uno más en un momento tan relevante; por esa razón sería importante que nuestra gente pueda escuchar de primera mano al presidente de Ucrania, sus vivencias, sus necesidades. Si hay gente que no simpatiza con Ucrania o tenga algún tipo de simpatía con Rusia, que no obstaculice esta iniciativa, que lo permita. Espero que me esté escuchando, señora presidenta”, acicateó el riojano.

Cristina Kirchner lo interrumpió. “Se está excediendo en su tiempo, señor senador”, le dijo. Martínez, que fue ministro de Defensa de la gestión de Mauricio Macri, continuó unos minutos más. Poco después, a las 14:30, cuando empezó el debate sobre la deuda, Cristina Kirchner abandonó el recinto. Tomó la posta la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora.

Cristina Kirchner en el Senado, molesta por el planteo de Martínez

El pedido de Martínez incomodó a Cristina Kirchner y fue realizado en un contexto en el cual el presidente ucraniano está compareciendo ante distintos parlamentos mientras su país intenta resistir la invasión de las tropas rusas.

“La fuga de Macri”

En el inicio formal del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, el oficialista Ricardo Guerra, denunció que en “el mismo período” en que ingresaron al país los 44.500 millones de dólares que envió en FMI entre 2018 y 2019, salieron de la Argentina “45.100 millones de dólares”. El miembro informante del Frente de Todos cuantificó así “la dimensión de la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri”.