Un sector del kirchnerismo renueva su fe en el “operativo clamor” a Cristina Kirchner: el jueves marchan a Tribunales

escuchar

“Si Messi renunció a la selección, después cambió su decisión y terminó ganando la tercera, ¿por qué no podría pasar lo mismo con Cristina?”. La pregunta entre sonrisas de un hombre del kirchnerismo duro fue en el atardecer de este lunes en el anfiteatro de Smata, en el que un sector del movimiento avanzó con la convocatoria este jueves frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con el “operativo clamor” que busca romper con la “proscripción” que denuncia Cristina Kirchner. “Nosotros también podríamos tener la tercera”, aventuró en el final de la charla, comparando la situación del convulsionado Frente de Todos en general, y de la propia vicepresidenta en particular, con la exitosa performance del seleccionado nacional de fútbol que alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Unos minutos antes, quien arriesgó un pronóstico fue el intendente de Ensenada, Mario Secco. “Llegará el momento en que Cristina tomará decisión, y si no es ella tendrá que decirnos el plan B, así como puso un presidente hace cuatro años” , dijo Secco, integrante de la Mesa que lleva el nombre de su distrito y que desde este verano se reúne en pos de revertir la decisión de la exmandataria.

En el encuentro, en el que estuvieron figuras del kirchnerismo como el diputado Eduardo Valdés; la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora; su antecesor y ministro bonaerense, Andrés Larroque; los senadores Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, se convocó a la marcha de este jueves, frente al Palacio de Tribunales, y se anticipó que el próximo paso del “operativo clamor” será un plenario de la militancia el sábado 22 de abril, en Ferro.

En la conferencia de este lunes también estuvieron el diputado Leopoldo Moreau, la ministra bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el gremialista docente Roberto Baradel y el secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique. “Reventemos los tribunales” , arengó Moreau. “Queremos oficializar la marcha del 13. Hemos convocado a todas las fuerzas políticas, a la sociedad en su conjunto, para marchar hacia tribunales con el objetivo de repudiar el accionar de parte de la Justicia y de la Corte Suprema en particular, porque no se puede proscribir la voluntad popular. No solo fue proscripta [Cristina] sino que ocurrió en un proceso irregular”, sostuvo Manrique.

Fue en línea con la consigna “Democracia o mafia judicial”, con la que se convocó al encuentro en la sede del sindicato, con el objetivo de “continuar con las acciones para finalizar con la proscripción a la principal referenta del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner”. En la tarde de este lunes fueron también fuertes las ausencias: aparte de Secco, y su par de Berisso, Fabián Cagliardi, no hubo intendentes. Tampoco estuvo la CGT ni representantes de los gobernadores.

“No conozco otra persona que sea capaz de devolverle a la política el sentido que no se Cristina Kirchner” , dijo a su turno Di Tullio. “A mí me piden que Cristina sea candidata”, agregó y completó: “No es la primera vez que intentan proscribir al peronismo”. Sobre el final de su exposición, concluyó: “Tenemos el deber imperioso de dar vuelta (la situación) y lo empezamos a dar vuelta el 13 se abril”. La acompañó una aplauso cerrado.

La fecha fue elegida coincide con el séptimo aniversario de la citación a indagatoria de Cristina Kirchner por parte del fallecido juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa “Dólar Futuro”. Entonces, una multitud acompañó a la hoy vicepresidenta a los tribunales de Comodoro Py. Esa mañana lluviosa fue recordada por el diputado y sindicalista Hugo Yasky, que dijo: “Todos fuimos pensando que íbamos a ser un puñado de desaforados y todos nos sorprendimos de estar con una multitud”. Poco después agregó la “voluntad de luchar contra la proscripción y remoción total de los miembros de la Corte”.

Operativo Clamor, parate y después

El operativo clamor por la situación judicial de Cristina Kirchner se oficializó el 11 de marzo pasado, en el plenario de la militancia en Avellaneda. Retomó fuerzas el 24 de marzo, cuando se conmemoró el Día de la Memoria, y a pesar de la resistencia que habían mostrado los organismos de derechos humanos respecto a que el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia se confundiera con la protesta por la “proscripción” a la vicepresidenta.

La continuidad llegó el 1° de abril, en Chaco, donde las figuras nacionales terminaron bajándose del acto, que tuvo al gobernador Jorge Capitanich como figura. Coincidió con un recrudecimiento de las tensiones al interior de La Cámpora y con señales claras de Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro, alejados del “operativo clamor”. Si la gira por el interior del país con la bandera “Cristina 2023″ continúa, indicaron entonces desde La Cámpora, es más para sostener la centralidad del kirchnerismo que para que ella realmente revea su decisión de no ser candidata a nada.

Sin embargo, el clamor pareció revitalizarse hoy, de la mano de las expectativas por la movilización del jueves. Para el 22 está previsto un nuevo plenario de la militancia en Ferro y luego habría otros encuentros en Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja.