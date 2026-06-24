Un senador bonaerense hizo sonar una vuvuzela por el cumpleaños de Messi en la primera sesión del año en ese recinto

Un senador del kirchnerismo buscó aliviar las tensiones este miércoles durante la primera sesión del Senado de la provincia de Buenos Aires con La excusa del cumpleaños de Lionel Messi. Desde su banca, el legislador Jorge Paredi sacó una vuvuzela con los colores de la bandera argentina y la hizo sonar en pleno recinto, lo que desató las risas de sus compañeros.

La sesión estuvo marcada por un escenario tenso luego de que la interna del PJ fuera expuesta durante un cruce entre la titular del Senado, Verónica Magario, y el jefe de bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, exministro de Seguridad de Axel Kicillof.

Sin embargo, durante los momentos previos, Paredi había aprovechado la oportunidad para sacar una vuvuzela de la selección argentina, emblema de Sudáfrica 2010 y característica durante el actual Mundial. El legisdlador miró hacia la izquierda a uno de sus pares y le dijo: “Mirá, lo voy a hacer por vos”.

Vuvuzela En El Senado

Segundos después, hizo sonar el elemento, cuyas reverberancias se extendieron por todo el recinto con extrema potencia. El sonido resaltó enormemente en un momento donde los legisladores hablaban entre sí en un tono de voz bajo.

En tanto, en el estrado, Magario miraba su celular. “Senador, por favor”, se escuchó decir. Las risas estallaron a lo largo del recinto.

Un legislador con antecedentes como hincha

No es la primera vez que Paredi, exintendente de Mar Chiquita, se muestra con la vuvuzela celeste y blanca. El pasado lunes 22 de junio, cuando la selección se enfrentó a Austria, había publicado una foto en sus redes sociales con la trompeta y un cartel que mostraba a Diego Armando Maradona.

La foto del ‘Diez’ hacía honor al aniversario del partido entre Argentina e Inglaterra de Cuartos de Final del Mundial de 1986, un encuentro del que este lunes se cumplieron 40 años.

Paredi con la vuvuzela que después llevó al Senado X (@ParediJorge)

“En el Poli de Santa Clara para ver jugar a la selección. Vamos Argentina”, escribió a través de la red social X. La albiceleste ganó ese partido con un doblete de Messi.

Por su parte, Messi cumplió este miércoles 39 años en plena Copa del Mundo. Figuras del deporte, celebridades y personas cercanas lo homenajearon a través de las redes sociales. Durante su festejo, el futbolista compartió un video en su cuenta de Instagram donde se lo ve ejercitándose.

No es la primera vez que el cumpleaños del futbolista coincide con su participación en un certamen mundialista: le tocó en 2005, durante el Mundial Sub-20 de Países Bajos. En 2006, en la Copa del Mundo de Alemania y en 2007, en la Copa América de Venezuela.

En 2008, en tanto, en los Juegos Olímpicos de Pekín. En 2010, en Sudáfrica. En 2014, en Brasil. En 2015 y 2016, en las Copa América de Chile y Estados Unidos. En 2018, en el Mundial de Rusia. En 2019 y 2021, otra vez en Brasil. Y, en 2024, nuevamente en Estados Unidos.