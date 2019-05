Un testaferro complicó a Jaime en la causa por enriquecimiento ilícito

Fuente: Archivo

Ignacio Soba Rojo admitió haber visto portafolios con dólares, y dijo que fue "usado y abusado" por el secretario del exfuncionario kirchnerista

Ignacio Soba Rojo, uno de los acusados en el juicio por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime , admitió haber visto "portafolios grandes" con dólares en manos del supuesto testaferro del exsecretario de Transporte kirchnerista Manuel Vázquez.

Soba Rojo, un ingeniero de 90 años, aseguró que fue "usado y abusado" por Vázquez, al ponerlo como responsable de sus empresas, entre ellas la consultora Caesa, y que se le falsificaron firmas por pagos millonarios, al aceptar prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 6 que junto a la causa por enriquecimiento también analiza la compra fraudulenta de trenes chatarra a España y Portugal, hecho por el que también está acusado el detenido exministro de Planificación Julio De Vido.

Soba Rojo dijo que las decisiones en Caesa, la consultora de la que figuraba a cargo, eran de Manuel Vázquez, mano derecha de Jaime. "Manuel Vázquez y Julián Vázquez manejaban los pagos, la administración general la tenían ellos", dijo ante el tribunal, según consignó la agencia de noticias Télam.

Según reveló LA NACION hace diez años, Soba Rojo no aparecía solamente al frente de Caesa, sino también de la firma Delome SA, que compró medios en Córdoba (que servían a los intereses políticos de Jaime), le pagó viajes al exterior al exsecretario de los Kirchner y compró un departamento para su mujer, Silvia Reyss. En aquel entonces, Soba Rojo evitó responder las consultas de este medio.

Ayer, Soba Rojo se mostró como víctima de los Vázquez. "Me decían que no pregunte nada, don Ignacio el viejo me decían", afirmó.

Además de Soba Rojo, Manuel y Julián Vázquez y Jaime, en la causa por enriquecimiento están siendo juzgados la hija de Jaime, Julieta; su hermano, Daniel; su exmujer Reyss, y dos de sus hijas Lorena y Agostina Jayo.